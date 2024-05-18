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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 12:40 | Обновлено 18 мая 2024, 12:44
146
0

Андрей КЛИЩУК: «Сначала показалось, что травма не так тяжела»

Вратарь «Кривбасса» рассказал о своем повреждении

18 мая 2024, 12:40 | Обновлено 18 мая 2024, 12:44
146
0
Андрей КЛИЩУК: «Сначала показалось, что травма не так тяжела»
ФК Кривбасс. Андрей Клищук

Вратарь «Кривбасса» Андрей Клищук рассказал о своем повреждении.

– Андрей, твое недавнее заявление о том, что в этом сезоне ты уже не сыграешь, огорчило болельщиков. Расскажи, почему так получилось.

– Ну, во-первых, это моя травма, которую я получил в игре с «Вересом». Сначала, казалось, что она то такая тяжелая, но потом, когда сделали обследование, оказалось, что надо немного больше времени. Так получилось, я сейчас восстанавливаюсь, работаю, поэтому, думаю, все будет хорошо.

– Ты сказал, что тебя ждет восстановление. Какие прогнозы дают врачи?

– Врачи прогнозируют недели четыре до возвращения на поле. Но я уже приступил к работе. Уже работаю в зале, делаю упражнения, поэтому все идет по плану.

– За последними матчами «Кривбасса» ты наблюдал со стороны. Какие эмоции и ощущения сейчас, когда команда досрочно завоевала бронзовые награды чемпионата?

– Эмоции очень крутые, мы очень рады. Потому что мы весь этот год боролись, пытались завоевать место в топ-3. Мы все очень рады, поэтому сейчас уже понемногу думаем о еврокубках, готовимся к ним. Уверен, у нас все получится и в следующем сезоне все будут говорить о «Кривбассе».

– Есть ли пожелания, с командами из каких стран хотелось бы встретиться в еврокубковом сезоне?

– Там все очень серьезные соперники, поэтому будет интересно сыграть с кем угодно.

– От кого чувствуешь самую мощную поддержку сейчас?

– Сейчас, это моя семья, моя жена, сын и родители, также ребята по команде и тренеры. Все очень меня поддерживают, мы общаемся каждый день, поэтому все хорошо. Благодаря им, их поддержке, я чувствую себя лучше с каждым днем.

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Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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