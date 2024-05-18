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  4. Миллионный трансфер. Ключевой игрок Кривбасса летом перейдет в Полесье
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 11:53 |
1230
0

Миллионный трансфер. Ключевой игрок Кривбасса летом перейдет в Полесье

Даниил Бескоровайный сменит клубную прописку

18 мая 2024, 11:53 |
1230
0
Миллионный трансфер. Ключевой игрок Кривбасса летом перейдет в Полесье
ФК Кривбасс. Даниил Бескоровайный

Украинский защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный после завершения сезона 2023/24 станет игроком житомирского «Полесья», сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, стоимость трансфера 25-летнего футболиста станет одной из крупнейших в истории украинского футбола, если не учитывать переходы, в которых участвовали «Шахтер» и «Динамо». Точная сумма не называется, но отмечается, что это она быть больше 1 миллиона евро.

В этом сезоне Даниил Бескоровайный провел 24 матча за «Кривбасс», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

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Даниил Бескоровайный Кривбасс Кривой Рог Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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