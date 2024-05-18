Миллионный трансфер. Ключевой игрок Кривбасса летом перейдет в Полесье

Украинский защитник «Кривбасса» Даниил Бескоровайный после завершения сезона 2023/24 станет игроком житомирского «Полесья», сообщает Telegram-канал «Футбол с вертолета».

По информации источника, стоимость трансфера 25-летнего футболиста станет одной из крупнейших в истории украинского футбола, если не учитывать переходы, в которых участвовали «Шахтер» и «Динамо». Точная сумма не называется, но отмечается, что это она быть больше 1 миллиона евро.

В этом сезоне Даниил Бескоровайный провел 24 матча за «Кривбасс», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.