Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал разъяснения по судейству в последних матчах УПЛ.

Консультант по арбитражу Николой Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей 28-го тура УПЛ 2023/2024.

За два тура до финиша сезона в УПЛ уже известно распределение призовых мест в топ-3: Шахтер, Динамо, Кривбасс.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура в видеоформате