Украина. Премьер лига17 мая 2024, 20:41 | Обновлено 17 мая 2024, 20:46
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ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура в видеоформате
Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов последних матчей
17 мая 2024, 20:41 | Обновлено 17 мая 2024, 20:46
241
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Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал разъяснения по судейству в последних матчах УПЛ.
Консультант по арбитражу Николой Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей 28-го тура УПЛ 2023/2024.
За два тура до финиша сезона в УПЛ уже известно распределение призовых мест в топ-3: Шахтер, Динамо, Кривбасс.
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура в видеоформате
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