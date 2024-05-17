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  4. ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура в видеоформате
Украина. Премьер лига
17 мая 2024, 20:41 | Обновлено 17 мая 2024, 20:46
241
0

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура в видеоформате

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов последних матчей

17 мая 2024, 20:41 | Обновлено 17 мая 2024, 20:46
241
0
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура в видеоформате

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола обнародовал разъяснения по судейству в последних матчах УПЛ.

Консультант по арбитражу Николой Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей 28-го тура УПЛ 2023/2024.

За два тура до финиша сезона в УПЛ уже известно распределение призовых мест в топ-3: Шахтер, Динамо, Кривбасс.

ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 28-го тура в видеоформате

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Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли судейство Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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