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Украина. Первая лига
17 мая 2024, 18:49 | Обновлено 17 мая 2024, 18:55
647
1

Подготовка к сезону УПЛ. Карпаты определились с планами на лето

Лидер Первой лиги уже очертил планы подготвки

17 мая 2024, 18:49 | Обновлено 17 мая 2024, 18:55
647
1
Подготовка к сезону УПЛ. Карпаты определились с планами на лето
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат», которые уже гарантировали себе возвращение в УПЛ, собираются начать подготовку к новому сезону 24 июня.

После недельного восстановительного сбора во Львове подопечные Мирона Маркевича собираются в начале июля отправиться на зарубежный этап подготовки – в Словению.

Mаркевич сообщит о кадровых изменениях в «Карпатах» 25 мая на командном сборе сразу после возвращения из Петрово, где «зелено-белые» проведут заключительный матч «чемпионской» группы Первой лиги против «Ингульца».

В настоящее время львовяне возглавляют турнирную таблицу, набрав 64 очка.

Ранее сообщалось, что 19-летний игрок «Днепра-1» Максим Мельниченко подписал предварительный контракт с «Карпатами».

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Остап Черешня
Не будут переименовываться в  СКА-Карпаты (Львовщина), что бы больше не было других Карпат?
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