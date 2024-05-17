Подготовка к сезону УПЛ. Карпаты определились с планами на лето
Лидер Первой лиги уже очертил планы подготвки
Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат», которые уже гарантировали себе возвращение в УПЛ, собираются начать подготовку к новому сезону 24 июня.
После недельного восстановительного сбора во Львове подопечные Мирона Маркевича собираются в начале июля отправиться на зарубежный этап подготовки – в Словению.
Mаркевич сообщит о кадровых изменениях в «Карпатах» 25 мая на командном сборе сразу после возвращения из Петрово, где «зелено-белые» проведут заключительный матч «чемпионской» группы Первой лиги против «Ингульца».
В настоящее время львовяне возглавляют турнирную таблицу, набрав 64 очка.
Ранее сообщалось, что 19-летний игрок «Днепра-1» Максим Мельниченко подписал предварительный контракт с «Карпатами».
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