Подготовка к сезону УПЛ. Карпаты определились с планами на лето

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Карпат», которые уже гарантировали себе возвращение в УПЛ, собираются начать подготовку к новому сезону 24 июня.

После недельного восстановительного сбора во Львове подопечные Мирона Маркевича собираются в начале июля отправиться на зарубежный этап подготовки – в Словению.

Mаркевич сообщит о кадровых изменениях в «Карпатах» 25 мая на командном сборе сразу после возвращения из Петрово, где «зелено-белые» проведут заключительный матч «чемпионской» группы Первой лиги против «Ингульца».

В настоящее время львовяне возглавляют турнирную таблицу, набрав 64 очка.

Ранее сообщалось, что 19-летний игрок «Днепра-1» Максим Мельниченко подписал предварительный контракт с «Карпатами».