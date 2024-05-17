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  4. Тренер Жироны очертил задачу команды на последние два тура Ла Лиги
Испания
17 мая 2024, 19:49 |
314
1

Тренер Жироны очертил задачу команды на последние два тура Ла Лиги

Мичел хотел бы набрать 80 очков

17 мая 2024, 19:49 |
314
1
Тренер Жироны очертил задачу команды на последние два тура Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Наставник «Жироны» Мичел не верит в том, что за два последних тура Ла Лиги его команда сможет обойти «Барселону» в борьбе за второе место чемпионата, но надеется, что его команда наберет 80 очков.

«Барселона» опережает нас на 4 очка за два тура до конца. Будет сложно. Но, например, четвертое итоговое место разочарованием не станет. То, что мы вышли в Лигу чемпионов, уже историческое для нас достижение. Будет тяжело, но мы попробуем быть вторыми или третьими. Я не думаю, что «Барселона» проиграет оба матча или проиграет и сыграет вничью».

«Наши игроки – в сборных? Это показывает, что все мы делаем правильно и проводим хороший сезон. Хотелось бы набрать 80 очков, это высокий показатель. Кажется, только «Реал», «Барселона» и «Атлетико» достигали таких показателей, так что мы можем войти в престижную группу», — сказал Мичел.

Сейчас у каталонцев 75 пунктов.

Ранее Мичел также говорил о желании команды помочь Артему Довбику выиграть титул лучшего бомбардира. Сейчас игрок лидирует с 20 голами, опережая Джуда Беллингема и Алекса Серлота (по 19).

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: Marca
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Boodya
А що тут окреслювати?
Треба намагатись 2 останні матчі вигравати і надіятись на втрату очок Барселони
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