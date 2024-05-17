Евгений ПАСТУХ: «Черноморец похож на нас по игровому стилю»

Полузащитник львовского «Руха» Евгений Пастух поделился ожиданиями от матча 29-го тура УПЛ против одесского «Черноморца»:

«У всех в команде хорошее настроение и каждый из нас понимает, что осталось два тура до конца чемпионата, в которых необходимо побеждать.

«Черноморец» это хорошая команда, которая хорошо физически подготовлена. Одесситы похожи на нас по игровому стилю, поэтому думаю, что это будет интересный матч. Мы уже проанализировали поединок первого круга и выделили свои ошибки и удачные действия. Надеюсь, «Рух» в воскресенье покажет все, на что команда способна, и получит положительный результат.

О номинации на награду Golden Boy я узнал из клубных соцсетей – увидел там пост. Некоторые из партнеров поздравил с этим. Конечно, приятно, но я не обращаю особого внимания на это, потому что важно продолжать работать дальше – впереди у «Руха» тяжелые матчи против непростых соперников».

Матч «Рух» – «Черноморец» состоится 19 мая в 15:30 по киевскому времени.