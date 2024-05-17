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Аргентина
17 мая 2024, 05:35 | Обновлено 17 мая 2024, 05:41
81
0

Бывший форвард Шахтера сменит клуб в Аргентине

Факундо Феррейра будет играть за «Тигре»

17 мая 2024, 05:35 | Обновлено 17 мая 2024, 05:41
81
0
Бывший форвард Шахтера сменит клуб в Аргентине
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Феррейра

Бывший форвард донецкого «Шахтера» Факундо Феррейра усилит клуб «Тигре».

33-летний нападающий с лета 2023 года выступает за «Атлетико Сармьенто», но завтра стороны прекратят сотрудничество. С «Тигре» футболист подпишет годичный контракт, с возможностью рассторжения в декабре.

Феррейра перешел в «Шахтер» летом 2013 года. За него было заплачено «Велес Сарсфилду» 7 млн евро. За «горняков» аргентинец отыграл 5 лет, забив за этот период 59 голов за 115 матчей.

Перед сезоном 2018/2019 он присоеденился к «Бенфике» на правах свободного агента, но с тех пор его карьера пошла на спад.

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Факундо Феррейра Шахтер Донецк Тигре
Руслан Травкин Источник: Twitter
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