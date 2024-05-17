«Он должен собраться с мыслями». Уэйн Руни поддержал форварда МЮ

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни решил поддержать Маркуса Рэшфорда. Руни хотел бы, чтобы он остался в клубе.

«Все мы знаем, что Маркус способен играть на топ-уровне. Я лишь задаюсь вопросом, не пора ли самому Маркусу перейти куда-то еще? Я не знаю. Думаю, он должен сам задать себе этот вопрос.

Я хочу, чтобы он остался и бил рекорды в этом клубе. Но он должен собраться с мыслями, успокоиться и снова стать таким игроком, каким, как мы знаем, он может быть», – сказал бывший форвард сборной Англии.

26-летний Маркус слабо проводит этот сезон. Во всех турнирах он сыграл 41 поединок и забил 8 голов. Портал transfermark оценивает нападющего в 60 млн евро.