Источник: Довбик – приоритет для клуба Серии A, подходят цена и зарплата
Согласится ли сам Довбик перейти в Наполи?
По информации авторитетной Gazzetta dello Sport, украинский форвард «Жироны» Артем Довбик идет под первым номером списка «Наполи» на усиление атаки в новом сезоне.
Неаполитанский клуб точно продаст ведущего бомбардира Виктора Осимхена, который выразил желание покинуть команду. Вырученных денег хватит на приобретение новых игроков, в том числе Довбика.
Стало известно, что клаусула в контракт Артема составляет 40 миллионов евро, что более чем устраивает «Наполи». Кроме того, ожидается, что у форварда будут относительно скромные требования по зарплате.
Еще одним вариантом является нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, но его переход может быть возможен в рамках продажи Осимхена в состав Синих с обменом на бельгийца и деньги. Однако у Лукаку выше требования по зарплате.
«Наполи» неудачно провел нынешний сезон, который команда начинала в статусе чемпиона Италии. Команда идет девятой, а владелец Аурелио Де Лаурентис хочет серьезно усилить состав перед новым чемпионатом.
Ранее была информацию об интересе неаполитанцев к хавбеку Георгию Судакову.
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