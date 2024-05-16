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Италия
16 мая 2024, 21:05 | Обновлено 16 мая 2024, 21:11
3438
2

Источник: Довбик – приоритет для клуба Серии A, подходят цена и зарплата

Согласится ли сам Довбик перейти в Наполи?

16 мая 2024, 21:05 | Обновлено 16 мая 2024, 21:11
3438
2
Источник: Довбик – приоритет для клуба Серии A, подходят цена и зарплата
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации авторитетной Gazzetta dello Sport, украинский форвард «Жироны» Артем Довбик идет под первым номером списка «Наполи» на усиление атаки в новом сезоне.

Неаполитанский клуб точно продаст ведущего бомбардира Виктора Осимхена, который выразил желание покинуть команду. Вырученных денег хватит на приобретение новых игроков, в том числе Довбика.

Стало известно, что клаусула в контракт Артема составляет 40 миллионов евро, что более чем устраивает «Наполи». Кроме того, ожидается, что у форварда будут относительно скромные требования по зарплате.

Еще одним вариантом является нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, но его переход может быть возможен в рамках продажи Осимхена в состав Синих с обменом на бельгийца и деньги. Однако у Лукаку выше требования по зарплате.

«Наполи» неудачно провел нынешний сезон, который команда начинала в статусе чемпиона Италии. Команда идет девятой, а владелец Аурелио Де Лаурентис хочет серьезно усилить состав перед новым чемпионатом.

Ранее была информацию об интересе неаполитанцев к хавбеку Георгию Судакову.

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Иван Зинченко Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 2
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LexХХХ
А з чого вони взяли, що в Довбика будуть дуже скромні вимоги по зарплаті? 
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