Металлург получил разрешение играть матчи Первой лиги в Запорожье

Клуб Первой лиги «Металлург»из Запорожья получил возможность проводить домашние матчи в родном городе.

«Это большая победа для команды и всего спортивного сообщества. Надеемся, что это станет новым этапом развития футбола в нашем регионе», – отметили в запорожском клубе.

Ближайший матч «Металлург» 19 мая сыграет в Запорожье с лидером группы за выживание – хмельницким «Подольем».

«Металлург» занимает 7 место, ведя борьбу за право остаться в Первой лиге.

Первая лига 2023/24. Группа за выживание. Турнирная таблица