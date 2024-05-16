Украина. Вторая лига16 мая 2024, 20:35 | Обновлено 16 мая 2024, 20:45
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Металлург получил разрешение играть матчи Первой лиги в Запорожье
19 мая запорожская команда дома будет принимать Подолье из Хмельницкого
16 мая 2024, 20:35 | Обновлено 16 мая 2024, 20:45
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Клуб Первой лиги «Металлург»из Запорожья получил возможность проводить домашние матчи в родном городе.
«Это большая победа для команды и всего спортивного сообщества. Надеемся, что это станет новым этапом развития футбола в нашем регионе», – отметили в запорожском клубе.
Ближайший матч «Металлург» 19 мая сыграет в Запорожье с лидером группы за выживание – хмельницким «Подольем».
«Металлург» занимает 7 место, ведя борьбу за право остаться в Первой лиге.
Первая лига 2023/24. Группа за выживание. Турнирная таблица
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