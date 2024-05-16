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Украина. Вторая лига
16 мая 2024, 20:35 | Обновлено 16 мая 2024, 20:45
132
0

Металлург получил разрешение играть матчи Первой лиги в Запорожье

19 мая запорожская команда дома будет принимать Подолье из Хмельницкого

16 мая 2024, 20:35 | Обновлено 16 мая 2024, 20:45
132
0
Металлург получил разрешение играть матчи Первой лиги в Запорожье
ФК Металлург Запорожье

Клуб Первой лиги «Металлург»из Запорожья получил возможность проводить домашние матчи в родном городе.

«Это большая победа для команды и всего спортивного сообщества. Надеемся, что это станет новым этапом развития футбола в нашем регионе», – отметили в запорожском клубе.

Ближайший матч «Металлург» 19 мая сыграет в Запорожье с лидером группы за выживание – хмельницким «Подольем».

«Металлург» занимает 7 место, ведя борьбу за право остаться в Первой лиге.

Первая лига 2023/24. Группа за выживание. Турнирная таблица

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлург Запорожье Подолье Хмельницкий
Николай Степанюк Источник: ФК Металлург Запорожье
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