Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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  4. Экс-игрок Арсенала: «Мудрик в новом сезоне может стать лучшим вингером АПЛ»
Англия
16 мая 2024, 20:25 |
673
0

Экс-игрок Арсенала: «Мудрик в новом сезоне может стать лучшим вингером АПЛ»

Клиши поддержал украинских игроков лондонских команд

16 мая 2024, 20:25 |
673
0
Экс-игрок Арсенала: «Мудрик в новом сезоне может стать лучшим вингером АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мудрик и Зинченко

Экс-защитник «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции Гаэль Клиши считает, что не нужно сурово оценивать выступления Михаила Мудрика в «Челси» и Александра Зинченко в «Арсенале», учитывая войну в Украине.

«Арсенал» мог подписать Мудрика за большие деньги, но теперь многие фаны команды думают, мол, хорошо, что не подписали. Вполне вероятно, что Михаил улучшит свою игру в новом сезоне. Нужно помнить, что происходит вне поля, что происходит в его стране. Иногда мы забываем о таких вещах и думаем только о том, что видим на поле».

«Такая же ситуация у Александра Зинченко, который с момента подписания контракта является чрезвычайно важным игроком «Арсенала». А теперь все вдруг говорят, что ему нужно искать другую команду. Сложно представить, что они переживают из-за войны в Украине. Не удивлюсь, если Мудрик в новом сезоне станет лучшим вингером АПЛ, потому что у него есть все качества».

«Вероятно, и Зинченко улучшит свою игру. Нужно держать в уме ситуацию у них в стране и как это влияет на человека», – сказал Клиши.

Мудрик в нынешнем сезоне забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 41 матче, у Зинченко 1 гол и 2 результативные передачи в 34 встречах.

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Гаэль Клиши Михаил Мудрик Александр Зинченко Челси Арсенал Лондон российско-украинская война Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Metro
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