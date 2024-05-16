С участием Цыганкова, Довбика и других. Жирона проведет праздничный парад

«Жирона», которая по итогам сезона гарантировала себе исторический выход в Лигу чемпионов, проведет большой праздничный парад.

Сообщается, что мероприятие состоится 26 мая, когда все игроки первой команды и тренерский штаб примут участие в параде и проедут на автобусе по центру города.

Кроме того, состоится несколько концентров, а также у фанатов будет возможность пообщаться с футболистами. «Жирона» за два тура до конца занимает третье место и может финишировать на любой позиции со второй по четвертую.

Важным элементом команды в сезоне Ла Лиги являются украинцы Виктор Цыганков (6 голов и 5 ассистов) и Артем Довбик (20 голов и 7 ассистов).