Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С участием Цыганкова, Довбика и других. Жирона проведет праздничный парад
Испания
16 мая 2024, 19:10 |
274
0

С участием Цыганкова, Довбика и других. Жирона проведет праздничный парад

Клуб запланировал праздничное мероприятие

16 мая 2024, 19:10 |
274
0
С участием Цыганкова, Довбика и других. Жирона проведет праздничный парад
AS

«Жирона», которая по итогам сезона гарантировала себе исторический выход в Лигу чемпионов, проведет большой праздничный парад.

Сообщается, что мероприятие состоится 26 мая, когда все игроки первой команды и тренерский штаб примут участие в параде и проедут на автобусе по центру города.

Кроме того, состоится несколько концентров, а также у фанатов будет возможность пообщаться с футболистами. «Жирона» за два тура до конца занимает третье место и может финишировать на любой позиции со второй по четвертую.

Важным элементом команды в сезоне Ла Лиги являются украинцы Виктор Цыганков (6 голов и 5 ассистов) и Артем Довбик (20 голов и 7 ассистов).

По теме:
Источник: Яремчук может остаться в Испании, есть вариант в Турции
Ребров рассказал, чем уникально нынешнее поколение украинских футболистов
Альмерия – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ряд звезд за бортом. Германия объявила заявку на Евро-2024
Футбол | 16 мая 2024, 15:03 2
Ряд звезд за бортом. Германия объявила заявку на Евро-2024
Ряд звезд за бортом. Германия объявила заявку на Евро-2024

Хуммельс, Горецка и Гнабри не попали в состав

Известно, когда Джошуа сразится с победителем реванша Усик – Фьюри
Бокс | 16 мая 2024, 12:37 4
Известно, когда Джошуа сразится с победителем реванша Усик – Фьюри
Известно, когда Джошуа сразится с победителем реванша Усик – Фьюри

Турки Аль-Шейх хочет, чтобы до этого Энтони подрался с победителем поединка Хргович – Дюбуа

Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Футбол | 15.05.2024, 18:29
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Футбол | 16.05.2024, 06:11
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Футбол | 15.05.2024, 22:47
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
16.05.2024, 10:09 39
Футбол
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
16.05.2024, 05:51
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
14.05.2024, 22:49 3
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем