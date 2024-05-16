Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В «деле Белика» вскрылись новые факты
Молодежные турниры
16 мая 2024, 17:45 |
408
1

В «деле Белика» вскрылись новые факты

Тренер «Шахтера» «засветился» агрессией в еще одном матче

16 мая 2024, 17:45 |
408
1
В «деле Белика» вскрылись новые факты
ФК Шахтер. Алексей Белик

Как уже сообщалось, Комитетом по этике и честной игре УАФ начато служебное расследование по факту инцидента, который произошел в 28-м туре чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев). Тогда по завершении игры на поле закипели совсем неигровые страсти, в процессе которых произошел конфликт между главным тренером дончан Алексеем Беликом и руководителем динамовской детско-юношеской школы Александром Ищенко. Последний из них утверждает, что, выскочив из-за спин охранников, которые стояли рядом с судейской бригадой, Белик выкрикивал нецензурные слова и ударил его в грудь.

Как оказалось, проявление агрессии у бывшего нападающего «Шахтера», а ныне наставника молодежи имеет не единичный характер. Дело в том, что всего за десять дней до упомянутого матча Алексей Белик «отметился» агрессивным поведением и в Одессе. Этот неприемлемый для профессионального спорта эпизод произошел 30 апреля 2024 года, во время перенесенного из осенней части чемпионата матча 12-го тура между командами U-19 «Черноморец» и «Шахтер» (1:2).

Как стало известно Sport.ua, рулевой команды гостей решил свое недовольство и чрезмерные эмоции направить на главного тренера «моряков» Анатолия Диденко. Белик начал выкрикивать в адрес одесского коллеги непристойные слова и высказывать угрозы физического характера. Очевидцы его агрессии были шокированы, слыша фразы «Пойдем разберемся - один на один!», «Я тебя перееду!». Из уст крайне агрессивного донецкого тренера раздавались «двухэтажные» маты, которые слышали не только коллеги из обеих тренерских рядов, запасные футболисты команд, четвертый арбитр, но и другие официальные лица. Когда свидетелям инцидента казалось, что финальный свисток сведет его на нет, этого не произошло. Белик также проигнорировал традиционное рукопожатие тренеров после матча.

Напомним, что ранее сообщалось, что Алексей Белик утверждает, что у него есть видео, на котором неназванный представитель «Динамо» бьет в лицо 15-летнего парня из структуры «Шахтера». Футбольный комментатор Виктор Вацко подтверждает факт наличия такого видео, но ни он, ни Белик пока его не опубликовали.

По теме:
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Круто, что догнали Динамо. Я за этим слежу. Шахтер – №1»
Арменд ДАЛЛКУ: «Мастерство футболистов Шахтера выше, чем у Ворсклы»
Аллегри угрожал журналисту после матча с Аталантой
Динамо Киев драка Алексей Белик Шахтер Донецк скандал Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Бокс | 16 мая 2024, 13:59 5
Усик придумал для Фьюри новое прозвище
Усик придумал для Фьюри новое прозвище

Британца подкалывают из-за сгонку веса

Экс-тренер Шахтера – фаворит на должность коуча в европейском гранде
Футбол | 16 мая 2024, 15:24 0
Экс-тренер Шахтера – фаворит на должность коуча в европейском гранде
Экс-тренер Шахтера – фаворит на должность коуча в европейском гранде

Паулу Фонсеку серьезно связывают с «Миланом»

Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Футбол | 15.05.2024, 22:47
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Ворскла – Шахтер – 1:2. Финал Кубка Украины 2023/24. Видео голов и обзор
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Футбол | 15.05.2024, 16:44
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Футбол | 16.05.2024, 12:00
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Незабаром в Полісся повернеться Усик. Як тоді чмобєлік буде гавкати з під лавочки...  
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
16.05.2024, 10:00 1
Хоккей
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
Четыре ключевых игрока сборной Украины получили травмы перед Евро-2024
16.05.2024, 06:11 22
Футбол
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
15.05.2024, 06:55
Футбол
После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
После 12 лет в клубе. Легенда Реала летом покинет команду
14.05.2024, 22:49 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем