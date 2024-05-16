В «деле Белика» вскрылись новые факты

Как уже сообщалось, Комитетом по этике и честной игре УАФ начато служебное расследование по факту инцидента, который произошел в 28-м туре чемпионата Украины среди команд U-19 «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев). Тогда по завершении игры на поле закипели совсем неигровые страсти, в процессе которых произошел конфликт между главным тренером дончан Алексеем Беликом и руководителем динамовской детско-юношеской школы Александром Ищенко. Последний из них утверждает, что, выскочив из-за спин охранников, которые стояли рядом с судейской бригадой, Белик выкрикивал нецензурные слова и ударил его в грудь.

Как оказалось, проявление агрессии у бывшего нападающего «Шахтера», а ныне наставника молодежи имеет не единичный характер. Дело в том, что всего за десять дней до упомянутого матча Алексей Белик «отметился» агрессивным поведением и в Одессе. Этот неприемлемый для профессионального спорта эпизод произошел 30 апреля 2024 года, во время перенесенного из осенней части чемпионата матча 12-го тура между командами U-19 «Черноморец» и «Шахтер» (1:2).

Как стало известно Sport.ua, рулевой команды гостей решил свое недовольство и чрезмерные эмоции направить на главного тренера «моряков» Анатолия Диденко. Белик начал выкрикивать в адрес одесского коллеги непристойные слова и высказывать угрозы физического характера. Очевидцы его агрессии были шокированы, слыша фразы «Пойдем разберемся - один на один!», «Я тебя перееду!». Из уст крайне агрессивного донецкого тренера раздавались «двухэтажные» маты, которые слышали не только коллеги из обеих тренерских рядов, запасные футболисты команд, четвертый арбитр, но и другие официальные лица. Когда свидетелям инцидента казалось, что финальный свисток сведет его на нет, этого не произошло. Белик также проигнорировал традиционное рукопожатие тренеров после матча.

Напомним, что ранее сообщалось, что Алексей Белик утверждает, что у него есть видео, на котором неназванный представитель «Динамо» бьет в лицо 15-летнего парня из структуры «Шахтера». Футбольный комментатор Виктор Вацко подтверждает факт наличия такого видео, но ни он, ни Белик пока его не опубликовали.