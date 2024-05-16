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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Круто, что догнали Динамо. Я за этим слежу. Шахтер – №1»
Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 17:28 |
202
2

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Круто, что догнали Динамо. Я за этим слежу. Шахтер – №1»

Игроку важно количество трофеев у его команды и конкурента

16 мая 2024, 17:28 |
202
2
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Круто, что догнали Динамо. Я за этим слежу. Шахтер – №1»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Хавбек «Шахтера» Тарас Степаненко признал, что следит за количеством трофеев у своей команды и у «Динамо». Вчера, выиграв Кубок Украины, «Шахтер» догнал киевлян по титулам в украинских турнирах.

– Тарас, за неделю «Шахтер» получает два трофея. Поделись своими капитанскими эмоциями.
– Это круто, что мы завоевали два трофея! Это стопроцентный показатель этого сезона, поэтому очень приятно, что мы завершаем его с положительными эмоциями, и сборники смогут отдохнуть, а те, кто меньше играли, смогут в последних двух турах поиграть в футбол для себя. Ведь работает вся команда, но не всегда все играют, поэтому это важно для ребят, которые меньше играли. Задание на сезон уже выполнено, теперь можно немного отдохнуть и готовиться к следующему.

– С 2019 года «Шахтер» не выигрывал Кубок. Было чувство, что этот трофей пополнит коллекцию «горняков»?
– Это 100 процентов. Понятно, что мы играли на победу, пришли за золотыми медалями и были готовы к победе. Доминировали в матче и, я считаю, полностью переиграли соперника и заслуженно победили.

– Лично для тебя это восьмая победа в Кубке Украины. Что это значит для тебя?
– Что я попал в команду, которая всегда играет за первые места. Очень счастлив, что я здесь и добываю трофеи с клубом. Это очень важно для меня. Но это не так легко: только кажется, что вот «Шахтер», потому не сложно выигрывать. На самом деле очень трудно добывать трофеи каждый год, не терять мотивацию, идти вперед и держать себя в форме несмотря ни на что. Поэтому для меня это очень важно.

– Насчет трофеев. В СМИ много писали, что в случае победы в Кубке «Шахтер» сравнится с «Динамо» именно по количеству украинских трофеев. Ты следил за этой статистикой?
– Я так помню, что это второй раз, когда мы догоняем «Динамо». Тогда немного их отпустили, а сейчас снова догнали. Конечно, об этом пишут, и я слежу. Это очень круто, когда «Шахтер» догоняет «Динамо» по трофеям, это событие историческое для донецкого клуба. Для этого мы и работаем, чтобы быть командой номер один в Украине. И пока у нас это выходит.

– Хочется также спросить по поводу матча. Что можешь сказать об игре и какой момент стал ключевым?
– Думаю, мы хорошо разобрали соперника, и он не показал нам ничего нового: как мы обсуждали и отрабатывали на тренировках, так все и получилось. В первом тайме у них был один момент, когда один в один выходил, но когда мы забили первый гол, все стало понятно. Соперник играл в низком блоке и больше рассчитывал на контратаки, поэтому, когда мы забили, им стало гораздо труднее.

– Неотъемлемая часть всех наших побед – болельщики. Каков твой капитанский месседж всем нашим «оранжево-черным» болельщикам?
– Должен сказать, что была действительно очень классная атмосфера, мы соскучились по такой атмосфере, когда практически полный стадион. Много было болельщиков «Шахтера», и я скажу им только слова благодарности за то, что пришли и поддержали нас в такое трудное время. Думаю, это очень важно для ребят, команды, клуба. Мы все верим в победу и верим в то, что в следующем сезоне уже больше людей смогут ходить на стадионы, болеть, приходить с детьми и получать эмоции от футбола. Для нас это очень важно.

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Шахтер Донецк Динамо Киев Тарас Степаненко Ворскла - Шахтер Кубок Украины по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 2
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vbrjkf
Гнилий капітан, гнила команда, хоч і молода. Дається школа сирни. Полтава возила вас мордою по газону , як і Динамо весь другий тайм. А коли пропустили гол в свої ворота, взагалі почали падати на газон і корчитись як припадочні. Марлон тільки вийшов на поле, як його схопила судорога. Мабуть установка сирни. Жаль, колись була команда з характером, а тепер - симулянти...
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