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  4. Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри
Англия
16 мая 2024, 13:06 |
230
0

Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри

Защитник «Эвертона» уверен, что украинец победит решением судей

16 мая 2024, 13:06 |
230
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Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко поделился мыслями о боксере Александре Усике и сделал прогноз на его бой против Тайсона Фьюри:

«Я действительно горжусь Александром, он всегда, каждый день пытается помогать украинским людям. Это абсолютная легенда. Кто победит в их поединке с Тайсоном Фьюри? Усик. Усик победит решением судей».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

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Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри
Дмитро Вербинський Источник: Sky Sports
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