Миколенко назвал Усика абсолютной легендой и сделал прогноз на бой с Фьюри
Защитник «Эвертона» уверен, что украинец победит решением судей
Украинский защитник английского «Эвертона» Виталий Миколенко поделился мыслями о боксере Александре Усике и сделал прогноз на его бой против Тайсона Фьюри:
«Я действительно горжусь Александром, он всегда, каждый день пытается помогать украинским людям. Это абсолютная легенда. Кто победит в их поединке с Тайсоном Фьюри? Усик. Усик победит решением судей».
Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.
Vitaliy Mykolenko and Mykhailo Mudryk 🤝 Oleksandr Usyk pic.twitter.com/KmITJVZeab— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 15, 2024
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