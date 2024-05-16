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Кубок Украины
16 мая 2024, 12:44 |
95
0

Марино Пушич выиграл второй украинский трофей

Босниец стал 10-м тренером, чьи подопечные в одном сезоне стали чемпионами и обладателями КУ

16 мая 2024, 12:44 |
95
0
Марино Пушич выиграл второй украинский трофей
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич стал 15-м тренером, в том числе 5-м зарубежным, выигравшим Кубок Украины. Кроме того босниец оказался 10-м, чьи подопечные в одном сезоне завоевали два трофея – чемпионский и кубковый. К слову, подобный дубль более одного раза удавался только Мирче Луческу, Валерию Лобановскому и Паулу Фонсеке.

Тренеры, чьи команды в одном сезоне выигрывали чемпионский титул и Кубок Украины

К

Тренер

Страна

Клубы

Сезоны

5

Мирча ЛУЧЕСКУ

Румыния

Шахтер (4),

2008, 2011-2013

Динамо (1)

2021

3

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Украина

Динамо

1998-2000

3

Паулу ФОНСЕКА

Португалия

Шахтер

2017-2019

1

Михаил ФОМЕНКО

Украина

Динамо

1993

1

Йожеф САБО

Украина

Динамо

1996

1

Невио СКАЛА

Италия

Шахтер

2002

1

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

Украина

Динамо

2003

1

Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО

Украина

Динамо

2007

1

Сергей РЕБРОВ

Украина

Динамо

2015

1

Марино ПУШИЧ

Босния

Шахтер

2024

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
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