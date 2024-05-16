Марино Пушич выиграл второй украинский трофей

Наставник «Шахтера» Марино Пушич стал 15-м тренером, в том числе 5-м зарубежным, выигравшим Кубок Украины. Кроме того босниец оказался 10-м, чьи подопечные в одном сезоне завоевали два трофея – чемпионский и кубковый. К слову, подобный дубль более одного раза удавался только Мирче Луческу, Валерию Лобановскому и Паулу Фонсеке.

Тренеры, чьи команды в одном сезоне выигрывали чемпионский титул и Кубок Украины

К Тренер Страна Клубы Сезоны 5 Мирча ЛУЧЕСКУ Румыния Шахтер (4), 2008, 2011-2013 Динамо (1) 2021 3 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Украина Динамо 1998-2000 3 Паулу ФОНСЕКА Португалия Шахтер 2017-2019 1 Михаил ФОМЕНКО Украина Динамо 1993 1 Йожеф САБО Украина Динамо 1996 1 Невио СКАЛА Италия Шахтер 2002 1 Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО Украина Динамо 2003 1 Анатолий ДЕМЬЯНЕНКО Украина Динамо 2007 1 Сергей РЕБРОВ Украина Динамо 2015 1 Марино ПУШИЧ Босния Шахтер 2024

Сезоны обозначены годом их окончания.