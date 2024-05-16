Кубок Украины16 мая 2024, 12:44 |
95
0
Марино Пушич выиграл второй украинский трофей
Босниец стал 10-м тренером, чьи подопечные в одном сезоне стали чемпионами и обладателями КУ
16 мая 2024, 12:44 |
95
0
Наставник «Шахтера» Марино Пушич стал 15-м тренером, в том числе 5-м зарубежным, выигравшим Кубок Украины. Кроме того босниец оказался 10-м, чьи подопечные в одном сезоне завоевали два трофея – чемпионский и кубковый. К слову, подобный дубль более одного раза удавался только Мирче Луческу, Валерию Лобановскому и Паулу Фонсеке.
Тренеры, чьи команды в одном сезоне выигрывали чемпионский титул и Кубок Украины
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сезоны обозначены годом их окончания.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 мая 2024, 05:55 20
Команды с 4-й и 5-й позиций в УПЛ попадут в Лигу конференций 2024/25
Футбол | 15 мая 2024, 13:34 7
Последние четыре сезона команда из Ла-Коруньи провела в третьем по силе дивизионе испанского футбола
Футбол | 16.05.2024, 11:22
Футбол | 15.05.2024, 16:44
Футбол | 15.05.2024, 13:19
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2024, 16:16 6
14.05.2024, 16:40 5
15.05.2024, 08:01
15.05.2024, 07:01 12
14.05.2024, 15:07
15.05.2024, 07:49 4
15.05.2024, 08:00 1