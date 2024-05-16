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16 мая 2024, 12:33 | Обновлено 16 мая 2024, 12:41
547
0

Сергей РЕБРОВ: «Я не мог отказаться возглавить сборную Украины»

Главный тренер сборной Украины признался, что ему не хватает ежедневной работы

16 мая 2024, 12:33 | Обновлено 16 мая 2024, 12:41
547
0
Сергей РЕБРОВ: «Я не мог отказаться возглавить сборную Украины»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сравнил должность коуча в клубе и национальной команде и признался, что ему не хватает ежедневной работы.

– Где роль тренера больше – в клубе или в сборной?

– Для национальной сборной ключевое, чтобы игроки выходили на поле и сражались бок о бок за страну. У тренера минимально времени, чтобы что-то донести игрокам.

В клубе, где я каждый день проводил с футболистами, в конце сезона было видно, как хорошо они меня понимают даже тогда, когда я ничего им не говорю и ни о чем не напоминаю. Они уже делают это на поле.

Я не могу сказать, что роль тренера сильно отличается в сборной и клубе. Но тренировочный процесс – да. Для сборной он очень сокращен, а план подготовки постоянно меняется. И в пределах двух-трех тренировок ты должен вложить в игроков то, что делаешь на протяжении месяцев или даже лет работы.

– Насколько вам, как профессионалу, не хватает ежедневной работы?

– Мне ее действительно не хватает. Но когда поступило приглашение от сборной Украины, я не мог отказаться. Я имел много контактов и запросов, от тех же Эмиратов, но всем ответил, что сейчас выбираю Украину. Мне очень интересно работать с нашими ребятами. Первый год всегда сложный. Чтобы игроки лучше меня понимали, нужно время, а его у нас нет. За этот короткий период, мы сделали очень много. За 11 игр мы проиграли только одну – Италии в сентябре 2023 года. И это – большое достижение. Я видел лица игроков после нашей победы с Исландией. Было заметно, что они понимают, что они сделали очень много. Они даже не представляют, насколько много.

Ранее Сергей Ребров рассказал, как надо мотивировать молодых игроков в лагере национальной команды.

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Дмитро Вербинський Источник: Forbes Украина
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