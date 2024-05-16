Близниченко восстановился после травмы

Как стало известно Sport.ua, самый именитый игрок одного из лидеров Второй лиги «Звягеля» Андрей Близниченко 23 мая начнет тренироваться в общей группе.

Полузащитник полещуков повредил заднюю поверхность бедра в поединке 26-го тура – с «Дружбой» и вынужден был пропустить два следующих календарных матча.

Теперь все зависит от того, каким финиширует «Звягель». Если получит прямую путевку в Первую лигу, то Близниченко в текущем сезоне уже не сыграет. Когда же не займет первого места, то 1 и 8 июня проведет переходные поединки с одним из аутсайдеров Первой лиги. Вот тогда Андрей еще сможет помочь «Звягелю».

Также в лазарете находится еще один опытный полузащитник «Звягеля» Артур Ващишин, который из-за травмы в весенней части сезона еще не был задействован.

Сейчас «Звягель» занимает третье место во Второй лиге, набрав 58 очков.

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