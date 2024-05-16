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Украина. Вторая лига
16 мая 2024, 12:18 |
247
0

Близниченко восстановился после травмы

Один из лидеров «Звягеля» начнет занятия в общей группе

16 мая 2024, 12:18 |
247
0
Близниченко восстановился после травмы
ПФК Звягель. Андрей Близниченко (слева)

Как стало известно Sport.ua, самый именитый игрок одного из лидеров Второй лиги «Звягеля» Андрей Близниченко 23 мая начнет тренироваться в общей группе.

Полузащитник полещуков повредил заднюю поверхность бедра в поединке 26-го тура – с «Дружбой» и вынужден был пропустить два следующих календарных матча.

Теперь все зависит от того, каким финиширует «Звягель». Если получит прямую путевку в Первую лигу, то Близниченко в текущем сезоне уже не сыграет. Когда же не займет первого места, то 1 и 8 июня проведет переходные поединки с одним из аутсайдеров Первой лиги. Вот тогда Андрей еще сможет помочь «Звягелю».

Также в лазарете находится еще один опытный полузащитник «Звягеля» Артур Ващишин, который из-за травмы в весенней части сезона еще не был задействован.

Сейчас «Звягель» занимает третье место во Второй лиге, набрав 58 очков.

Ранее мы сообщали, что черновицкая «Буковина» нашла еще одного кандидата на должность главного тренера.

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Андрей Близниченко Звягель Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд травма Артур Ващишин
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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