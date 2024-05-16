Сергей РЕБРОВ: «В сборной футболисты забывают о своих клубах»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как надо мотивировать молодых игроков в лагере национальной команды.

– Сборная Украины будет одной из самых молодых на этом чемпионате Европы. Это преимущество или недостаток?

– Я люблю работать с молодыми игроками, они выходят на поле с реальным желанием. Однако команде без опытных игроков очень сложно. Молодой игрок – это о нестабильности. Опытные игроки помогают молодым. В боксе, например, все зависит только от тебя, а в футболе у тебя рядом есть партнер, который готов помочь. Успешные команды – это команды, в которых есть баланс между опытными и молодыми игроками.

– Кейс Михаила Мудрика – хорошая иллюстрация. Он приедет в сборную после очень неровного сезона в «Челси». Как мотивировать таких людей?

– Когда футболисты приезжают в лагерь сборной, то забывают о своих клубах. Проблемы в клубах – проблемы клубов. Они есть почти у всех игроков. Мудрик очень помог нам в последних матчах, несмотря на критику болельщиков. Он – патриот Украины. И выходя в футболке сборной, он никогда не будет думать о чем-то другом, как о победе.

– Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти запрещал футболистам играть в PlayStation. Футболистов итальянского «Наполи» из-за плохих результатов «закрывали» в отеле. Близки ли Вам такие методы?

– У каждого тренера и президента свои методы. Президент от проигрышей теряет деньги. Он может применить к игрокам неординарные методы. Иногда радикальные шаги имеют право на жизнь. Лобановский так очень часто делал. Но я не могу сказать, что я сам практиковал что-то подобное после поражений.

Ранее Сергей Ребров рассказал о задачах сборной Украины на Евро-2024.