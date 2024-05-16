Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «В сборной футболисты забывают о своих клубах»
Чемпионат Европы
16 мая 2024, 12:00 | Обновлено 16 мая 2024, 12:04
312
0

Сергей РЕБРОВ: «В сборной футболисты забывают о своих клубах»

Главный тренер сборной Украины рассказал, как нужно мотивировать молодых игроков

16 мая 2024, 12:00 | Обновлено 16 мая 2024, 12:04
312
0
Сергей РЕБРОВ: «В сборной футболисты забывают о своих клубах»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, как надо мотивировать молодых игроков в лагере национальной команды.

– Сборная Украины будет одной из самых молодых на этом чемпионате Европы. Это преимущество или недостаток?

– Я люблю работать с молодыми игроками, они выходят на поле с реальным желанием. Однако команде без опытных игроков очень сложно. Молодой игрок – это о нестабильности. Опытные игроки помогают молодым. В боксе, например, все зависит только от тебя, а в футболе у тебя рядом есть партнер, который готов помочь. Успешные команды – это команды, в которых есть баланс между опытными и молодыми игроками.

– Кейс Михаила Мудрика – хорошая иллюстрация. Он приедет в сборную после очень неровного сезона в «Челси». Как мотивировать таких людей?

– Когда футболисты приезжают в лагерь сборной, то забывают о своих клубах. Проблемы в клубах – проблемы клубов. Они есть почти у всех игроков. Мудрик очень помог нам в последних матчах, несмотря на критику болельщиков. Он – патриот Украины. И выходя в футболке сборной, он никогда не будет думать о чем-то другом, как о победе.

– Тренер сборной Италии Лучано Спаллетти запрещал футболистам играть в PlayStation. Футболистов итальянского «Наполи» из-за плохих результатов «закрывали» в отеле. Близки ли Вам такие методы?

– У каждого тренера и президента свои методы. Президент от проигрышей теряет деньги. Он может применить к игрокам неординарные методы. Иногда радикальные шаги имеют право на жизнь. Лобановский так очень часто делал. Но я не могу сказать, что я сам практиковал что-то подобное после поражений.

Ранее Сергей Ребров рассказал о задачах сборной Украины на Евро-2024.

По теме:
Сергей РЕБРОВ: «Я не мог отказаться возглавить сборную Украины»
У Германии серьезная кадровая потеря на Евро-2024
Челси с Мудриком покорилось достижение, невиданное в этом сезоне АПЛ
Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024 Михаил Мудрик
Дмитро Вербинський Источник: Forbes Украина
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Футбол | 15 мая 2024, 12:44 11
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать украинца

Павлов рассказал, почему Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины
Футбол | 15 мая 2024, 13:19 6
Павлов рассказал, почему Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины
Павлов рассказал, почему Ахметов позвонил ему после финала Кубка Украины

Бывший главный тренер «Ворсклы» вспомнил разговор с президентом «Шахтера»

Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Футбол | 16.05.2024, 10:09
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Украинского арбитра забрали работники ТЦК. УАФ нужно принимать решения
Де Дзерби рискует получить бан за комментарии о судье после матча с Челси
Футбол | 16.05.2024, 11:22
Де Дзерби рискует получить бан за комментарии о судье после матча с Челси
Де Дзерби рискует получить бан за комментарии о судье после матча с Челси
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Футбол | 16.05.2024, 12:00
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Существенные изменения. Как выглядит таблица АПЛ перед последним туром
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
Туда сватают и Лунина. Реал согласился продать звезду за €90 млн в клуб АПЛ
15.05.2024, 16:44 3
Футбол
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
ВИДЕО. Милевский отказался разговаривать на украинском языке с журналисткой
14.05.2024, 23:04 25
Футбол
Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
Грушину дисквалифицировали и лишили лицензии на ОИ. Украина подала протест
14.05.2024, 16:40 5
Другие виды
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
15.05.2024, 06:55
Футбол
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2024, 08:00 1
Хоккей
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
15.05.2024, 00:02
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем