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Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 11:42 | Обновлено 16 мая 2024, 11:53
294
0

На ключевого игрока Зари есть спрос. Президент не отпустит звезду

Эдуардо Герреро пока останется в луганском клубе

16 мая 2024, 11:42 | Обновлено 16 мая 2024, 11:53
294
0
На ключевого игрока Зари есть спрос. Президент не отпустит звезду
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Панамским нападающим луганской «Зари» Эдуардо Герреро интересовался неназванный клуб, сообщает украинский журналист Владимир Зверов.

Однако, по информации источника, президент «мужиков» Евгений Геллер заявил, что на данном этапе продажа 24-летнего футболиста не рассматривается.

В этом сезоне Эдуардо Герреро провел 31 матч за «Зарю», отметившись 13 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока национальной сборной Панамы в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что защитником «Зари» Арсением Батаговым интересуется австрийский «РБ Зальцбург».

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Евгений Геллер трансферы трансферы УПЛ Владимир Зверов
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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