Сергей РЕБРОВ: «Перед каждым матчем на Евро должны ставить задачу победить»
Главный тренер сборной Украины рассказал о целях команды на летнем турнире
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о задачах национальной команды на чемпионат Европы 2024 года:
«Для меня важно, чтобы все члены команды фокусировались на конкретной встрече. Мы заслужили это место на Евро. И поэтому перед каждой встречей должны ставить себе задачу выиграть матч.
Далее посмотрим. Не надо сразу же после первого матча думать о раскладах. Когда придет второе, будем думать о втором. Поэтому сейчас надо через товарищеские встречи спокойно и сконцентрировано подготовиться к старту».
Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии. Проведение первого матча турнира запланировано на 14 июня 2024 года.
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе с национальными командами Бельгии, Румынии и Словакии.
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