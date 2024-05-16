Сергей РЕБРОВ: «Перед каждым матчем на Евро должны ставить задачу победить»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о задачах национальной команды на чемпионат Европы 2024 года:

«Для меня важно, чтобы все члены команды фокусировались на конкретной встрече. Мы заслужили это место на Евро. И поэтому перед каждой встречей должны ставить себе задачу выиграть матч.

Далее посмотрим. Не надо сразу же после первого матча думать о раскладах. Когда придет второе, будем думать о втором. Поэтому сейчас надо через товарищеские встречи спокойно и сконцентрировано подготовиться к старту».