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  4. Сергей РЕБРОВ: «Перед каждым матчем на Евро должны ставить задачу победить»
Чемпионат Европы
16 мая 2024, 11:25 |
149
1

Сергей РЕБРОВ: «Перед каждым матчем на Евро должны ставить задачу победить»

Главный тренер сборной Украины рассказал о целях команды на летнем турнире

16 мая 2024, 11:25 |
149
1
Сергей РЕБРОВ: «Перед каждым матчем на Евро должны ставить задачу победить»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о задачах национальной команды на чемпионат Европы 2024 года:

«Для меня важно, чтобы все члены команды фокусировались на конкретной встрече. Мы заслужили это место на Евро. И поэтому перед каждой встречей должны ставить себе задачу выиграть матч.

Далее посмотрим. Не надо сразу же после первого матча думать о раскладах. Когда придет второе, будем думать о втором. Поэтому сейчас надо через товарищеские встречи спокойно и сконцентрировано подготовиться к старту».

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года состоится в Германии. Проведение первого матча турнира запланировано на 14 июня 2024 года.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе с национальными командами Бельгии, Румынии и Словакии.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Forbes Украина
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Комментарии 1
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fifa2020
Саме головне правильно сили розрахувати, а не виставляти один склад на всі три матчі, як було на минулому Євро!
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