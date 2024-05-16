Стало известно, сколько болельщиков посетили финал Кубка Украины

В среду, 15 мая 2024 года, в Ровно на стадионе «Авангард» состоялся финальный матч Кубка Украины сезона 2023/24 между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 2:1 одержали «горняки».

Интересно, что этот случай стал первым в истории украинского футбола, когда финал национального кубка состоялся в Ровно. Таким образом Ровно стало 9-м украинским городом, принимавшим финал Кубка Украины.

Как сообщает официальный сайт народного клуба «Верес», домашним стадионом которого является стадион «Авангард», поединок между «Ворсклой» и «Шахтером» посетили 3500 болельщиков – максимально разрешенное на период действия военного положения количество человек.