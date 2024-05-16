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Кубок Украины
16 мая 2024, 10:58 |
652
0

Стало известно, сколько болельщиков посетили финал Кубка Украины

На трибунах присутствовало 3500 фанатов

16 мая 2024, 10:58 |
652
0
Стало известно, сколько болельщиков посетили финал Кубка Украины
НК Верес

В среду, 15 мая 2024 года, в Ровно на стадионе «Авангард» состоялся финальный матч Кубка Украины сезона 2023/24 между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером». Победу со счетом 2:1 одержали «горняки».

Интересно, что этот случай стал первым в истории украинского футбола, когда финал национального кубка состоялся в Ровно. Таким образом Ровно стало 9-м украинским городом, принимавшим финал Кубка Украины.

Как сообщает официальный сайт народного клуба «Верес», домашним стадионом которого является стадион «Авангард», поединок между «Ворсклой» и «Шахтером» посетили 3500 болельщиков – максимально разрешенное на период действия военного положения количество человек.

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Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер стадион Авангард Ровно Верес Ровно Кубок Украины по футболу болельщики фанаты зрители
Дмитро Вербинський Источник: ФК Верес
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