Испания16 мая 2024, 11:39 |
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Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 мая в 20:00 матч чемпионата Испании
16 мая 2024, 11:39 |
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В воскресенье, 19 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Жирона».
Прогноз поединка читайте в Telegram.
Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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