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Чемпионат Испании
Валенсия
19.05.2024 20:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 мая 2024, 11:39 |
190
0

Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 мая в 20:00 матч чемпионата Испании

16 мая 2024, 11:39 |
190
0
Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия – Жирона

В воскресенье, 19 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Жирона».

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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