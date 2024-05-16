СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая

В четверг, 18 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:30 Лас-Пальмас – Бетис

4.09 – 3.55 – 2.04

22:30 Альмерия – Барселона

7.28 – 5.64 – 1.43

23:00 Реал Сосьедад – Валенсия

1.64 – 3.97 – 6.47

КИБЕРСПОРТ

12:30 sAw – Avrora

2.11 – 1.74

15:30 Eternal Fire – PARVISION

1.31 – 3.52