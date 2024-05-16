Другие новости16 мая 2024, 10:18 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
16 мая 2024, 10:18 |
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В четверг, 18 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
20:30 Лас-Пальмас – Бетис
22:30 Альмерия – Барселона
23:00 Реал Сосьедад – Валенсия
КИБЕРСПОРТ
12:30 sAw – Avrora
15:30 Eternal Fire – PARVISION
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