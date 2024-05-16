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16 мая 2024, 10:18 |
98
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 мая 2024, 10:18 |
98
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 мая
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

20:30 Лас-Пальмас – Бетис

Ggbet 4.09 – 3.55 – 2.04

22:30 Альмерия – Барселона

Ggbet 7.28 – 5.64 – 1.43

23:00 Реал Сосьедад – Валенсия

Ggbet 1.64 – 3.97 – 6.47

КИБЕРСПОРТ

12:30 sAw – Avrora

Ggbet 2.11 – 1.74

15:30 Eternal Fire – PARVISION

Ggbet 1.31 – 3.52

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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