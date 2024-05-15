Шахтер завоевал 14-й Кубок Украины и опередил Динамо
Киевляне с 13 трофеями остались на второй позиции
«Шахтер» в финальном матче Кубка Украины обыграл «Ворсклу» со счетом 2:1 и завоевал трофей. Этот Кубок Украины стал для клуба 14 в истории.
Теперь «Шахтер» опережает «Динамо» – у киевлян осталось 13 триумфов в Кубке страны. «Шахтер» выиграл трофей впервые с 2019 года, а киевляне последний раз побеждали в этом турнире в 2021 году.
Дважды Кубок Украины выигрывал «Черноморец» (1992, 1994), по разу трофей завоевывали «Ворскла» (2009) и «Таврия» (2010).
Минувшие два сезона Кубок Украины не проводился.
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