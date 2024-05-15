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Кубок Украины
15 мая 2024, 20:57 | Обновлено 15 мая 2024, 21:06
742
7

Шахтер завоевал 14-й Кубок Украины и опередил Динамо

Киевляне с 13 трофеями остались на второй позиции

15 мая 2024, 20:57 | Обновлено 15 мая 2024, 21:06
742
7
Шахтер завоевал 14-й Кубок Украины и опередил Динамо
ФК Шахтер

«Шахтер» в финальном матче Кубка Украины обыграл «Ворсклу» со счетом 2:1 и завоевал трофей. Этот Кубок Украины стал для клуба 14 в истории.

Теперь «Шахтер» опережает «Динамо» – у киевлян осталось 13 триумфов в Кубке страны. «Шахтер» выиграл трофей впервые с 2019 года, а киевляне последний раз побеждали в этом турнире в 2021 году.

Дважды Кубок Украины выигрывал «Черноморец» (1992, 1994), по разу трофей завоевывали «Ворскла» (2009) и «Таврия» (2010).

Минувшие два сезона Кубок Украины не проводился.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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Igor🃏Кyiv
Хоч би хтось написав поздоровлення на українській мові. А то "пабєда" на свинособачій
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+2
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Игорь Петров
Всех с победой и наконец с выходом в лидеры в неофициальном зачете по завоёванным призам. Молодцы!
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-1
Alexander Киев
Браво Шахтар!
Самий популярний та титулований клуб України 💪🇺🇦👍 
Наша гордість, наш Шахтар 
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-2
CheMP
ща начнётся на ветке 
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-2
CheMP
Шахтер 14-й раз завоевал Кубок Украины и опередил ДинамоКиевляне с 13 трофеями остались на второй позиции=========================================================
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-5
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