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Кубок Украины
15 мая 2024, 20:55 | Обновлено 15 мая 2024, 21:01
768
0

ВИДЕО. Ковталюк, пяткой! Ворскла отыграла 1 мяч у Шахтера в финале Кубка

Николай забил на 85-й минуте финального поединка Кубка Украины

15 мая 2024, 20:55 | Обновлено 15 мая 2024, 21:01
768
0
ВИДЕО. Ковталюк, пяткой! Ворскла отыграла 1 мяч у Шахтера в финале Кубка

15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

На 85-й минуте, при счете 2:0 в пользу «горняков», полтавский коллектив сумел отыграть 1 мяч.

Отличился Николай Ковталюк. Форвард забил пяткой!

ВИДЕО. Ковталюк, пяткой! Ворскла отыграла 1 мяч у Шахтера в финале Кубка

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Николай Ковталюк видео голов и обзор Ворскла Полтава Шахтер Донецк Ворскла - Шахтер Кубок Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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