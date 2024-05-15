Кубок Украины15 мая 2024, 20:55 | Обновлено 15 мая 2024, 21:01
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ВИДЕО. Ковталюк, пяткой! Ворскла отыграла 1 мяч у Шахтера в финале Кубка
Николай забил на 85-й минуте финального поединка Кубка Украины
15 мая 2024, 20:55 | Обновлено 15 мая 2024, 21:01
768
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15 мая проходит финальный матч Кубка Украины 2023/24 между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк.
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Поединок проходит на стадионе «Авангард» в городе Ровно. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
На 85-й минуте, при счете 2:0 в пользу «горняков», полтавский коллектив сумел отыграть 1 мяч.
Отличился Николай Ковталюк. Форвард забил пяткой!
ВИДЕО. Ковталюк, пяткой! Ворскла отыграла 1 мяч у Шахтера в финале Кубка
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