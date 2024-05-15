Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Брайтон – Челси
Матч начнется в 21:45
В среду, 15 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».
Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».
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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы.
Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч в стартовом составе. Напомним, сегодня Михаил сыграет против команды, возглавляемой его бывшим тренером Роберто Де Дзерби, который тренировал Мудрика в «Шахтере».
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
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