Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Брайтон – Челси

В среду, 15 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

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Наставники обеих команд выбрали стартовые составы.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч в стартовом составе. Напомним, сегодня Михаил сыграет против команды, возглавляемой его бывшим тренером Роберто Де Дзерби, который тренировал Мудрика в «Шахтере».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.