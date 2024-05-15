Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Брайтон – Челси
Англия
15 мая 2024, 20:52 |
1800
2

Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Брайтон – Челси

Матч начнется в 21:45

15 мая 2024, 20:52 |
1800
2
Сыграет ли Мудрик? Известны составы на матч Брайтон – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В среду, 15 мая, состоится перенесенный матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон» и «Челси».

Игра пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет матч в стартовом составе. Напомним, сегодня Михаил сыграет против команды, возглавляемой его бывшим тренером Роберто Де Дзерби, который тренировал Мудрика в «Шахтере».

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Брайтон – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФОТО. Одинокий Клопп на Энфилде. У Юргена остался 1 матч в Ливерпуле
У Челси – 99 желтых в сезоне АПЛ 2023/24. Но это еще не исторический рекорд
чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Брайтон - Челси стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 15 мая 2024, 21:04 0
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 мая в 22:00 по Киеву

Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Футбол | 15 мая 2024, 06:55 0
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения

Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии

Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Футбол | 15.05.2024, 18:29
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Известно, за сколько Жирона готова продать Довбика. Интересуются 3 гранда
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Бокс | 15.05.2024, 09:47
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Остап Черешня
Дайте Мудрику отгул.   Он сегодня празднует с Шахтёром найнайнайность клуба!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 11
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
Член команды Усика прокомментировал удар, который ему нанес отец Фьюри
14.05.2024, 11:23 9
Бокс
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12 1
Бокс
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
Фьюри обратился с просьбой к Усику относительно хода предстоящего боя
15.05.2024, 11:36
Бокс
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Новый фаворит, где Месси?
14.05.2024, 10:01 7
Футбол
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 12
Футбол
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
15.05.2024, 00:02
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем