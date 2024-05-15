Легенда Ман Юнайтед рассказал, что будет болеть за Усика в бою с Фьюри
Магафайт состоится 18 мая
Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.
«Кого я буду поддерживать? Усика. Нас ждет невероятное сражение, которое все хотят это увидеть. Долгое время в боксе мы не видели, чтобы два лучших боксера сражались друг против друга», – сказал Фердинанд.
Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.
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