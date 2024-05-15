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  4. Легенда Ман Юнайтед рассказал, что будет болеть за Усика в бою с Фьюри
Англия
15 мая 2024, 20:04 |
673
1

Легенда Ман Юнайтед рассказал, что будет болеть за Усика в бою с Фьюри

Магафайт состоится 18 мая

15 мая 2024, 20:04 |
673
1
Легенда Ман Юнайтед рассказал, что будет болеть за Усика в бою с Фьюри
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Легендарный защитник «Манчестер Юнайтед» сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри.

«Кого я буду поддерживать? Усика. Нас ждет невероятное сражение, которое все хотят это увидеть. Долгое время в боксе мы не видели, чтобы два лучших боксера сражались друг против друга», – сказал Фердинанд.

Напомним, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 18 мая 2024 года.

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Рио Фердинанд Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Усик - Тайсон Фьюри Манчестер Юнайтед
Дмитро Олійник Источник: BBC
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andre_lui
Дивно, але приємно. Фьюрі вболіває за МЮ
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