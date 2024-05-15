Неожиданный вариант. Наполи нашел замену Осимхену в АПЛ
Клуб может подписать Жана-Филиппа Матета
«Наполи» ближайшим летом будет вынужден продать лидера атак команды Виктора Осимхена и уже занимается поисками замены звездному нигерийцу.
По информации французского издания L’Equipe, «Наполи» рассматривает кандидатуру форварда «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матета. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается всего в 10 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.
В нынешнем сезоне на счету Матета 16 голов и 4 ассиста в 38 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах. Он выступает за клуб с января 2022 года.
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