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  4. Неожиданный вариант. Наполи нашел замену Осимхену в АПЛ
Италия
15 мая 2024, 16:52 |
463
0

Неожиданный вариант. Наполи нашел замену Осимхену в АПЛ

Клуб может подписать Жана-Филиппа Матета

15 мая 2024, 16:52 |
463
0
Неожиданный вариант. Наполи нашел замену Осимхену в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Филипп Матета

«Наполи» ближайшим летом будет вынужден продать лидера атак команды Виктора Осимхена и уже занимается поисками замены звездному нигерийцу.

По информации французского издания L’Equipe, «Наполи» рассматривает кандидатуру форварда «Кристал Пэлас» Жана-Филиппа Матета. Его трансферная стоимость на данный момент оценивается всего в 10 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне на счету Матета 16 голов и 4 ассиста в 38 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах. Он выступает за клуб с января 2022 года.

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Наполи Жан-Филипп Матета Кристал Пэлас трансферы трансферы Серии A трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: L'Equipe
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