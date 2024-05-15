Принс АДУ: «Мечтаю выиграть Кубок африканских наций»
Нападающий «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов
Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Лионель Месси. У него собраны все лучшие футбольные качества.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Рандерс» Дания (Принс был в этом клубе на просмотре – прим.).
– Тренер номер один в мире?
– Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти. Я в восторге от них.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– «Аккра Спорт Стэдиум» в Гане.
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Моро Салифу. Игрок из нашего чемпионата Ганы.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Документальный сериал о «Ман Сити».
– Лучшее восстановление после матча?
– Для меня – это сауна.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Кривбасс» Кривой Рог.
– Ваша футбольная мечта?
– Выиграть Кубок африканских наций.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Юрий Вернидуб.
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