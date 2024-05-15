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  4. Принс АДУ: «Мечтаю выиграть Кубок африканских наций»
Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 15:55 |
234
0

Принс АДУ: «Мечтаю выиграть Кубок африканских наций»

Нападающий «Кривбасса» ответил на 10 футбольных вопросов

15 мая 2024, 15:55 |
234
0
Принс АДУ: «Мечтаю выиграть Кубок африканских наций»
ФК Кривбасс. Принс Аду

Ганский нападающий «Кривбасса» Принс Аду ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси. У него собраны все лучшие футбольные качества.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Рандерс» Дания (Принс был в этом клубе на просмотре – прим.).

– Тренер номер один в мире?

– Пеп Гвардиола и Карло Анчелотти. Я в восторге от них.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– «Аккра Спорт Стэдиум» в Гане.

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Моро Салифу. Игрок из нашего чемпионата Ганы.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Документальный сериал о «Ман Сити».

– Лучшее восстановление после матча?

– Для меня – это сауна.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Кривбасс» Кривой Рог.

– Ваша футбольная мечта?

– Выиграть Кубок африканских наций.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Юрий Вернидуб.

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Принс Аду Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кубок африканских наций Жузеп Гвардиола Карло Анчелотти Рандерс Манчестер Сити Юрий Вернидуб Валерий Лобановский Лионель Месси
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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