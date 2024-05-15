ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Ливерпуля возглавит РБ Зальцбург
Пеп Линдерс подписал трехлетний контракт
Нидерландский футбольный специалист Пеп Линдерс, помощник главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа, возглавит австрийский «РБ Зальцбург», сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что 41-летний специалист подписал с «быками» контракт до завершения сезона 2026/27.
Напомним, что Пеп Линдерс, как и Юрген Клопп, покинет «Ливерпуль» после завершения кампании 2023/24.
Единственным опытом самостоятельной работы Пепа Линдерса была работа в нидерландском «Неймегене», где он провел во главе команды 22 матча, набирая в среднем по 1.68 очков за игру.
«РБ Зальцбург» сейчас занимает вторую строчку чемпионской группы чемпионата Австрии, набрав 39 очков в 31 матче.
Welcome to Salzburg, Pepijn Lijnders. ✍️ pic.twitter.com/nDp3vyUqAK— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 15, 2024
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