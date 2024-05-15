ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Ливерпуля возглавит РБ Зальцбург

Нидерландский футбольный специалист Пеп Линдерс, помощник главного тренера английского «Ливерпуля» Юргена Клоппа, возглавит австрийский «РБ Зальцбург», сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что 41-летний специалист подписал с «быками» контракт до завершения сезона 2026/27.

Напомним, что Пеп Линдерс, как и Юрген Клопп, покинет «Ливерпуль» после завершения кампании 2023/24.

Единственным опытом самостоятельной работы Пепа Линдерса была работа в нидерландском «Неймегене», где он провел во главе команды 22 матча, набирая в среднем по 1.68 очков за игру.

«РБ Зальцбург» сейчас занимает вторую строчку чемпионской группы чемпионата Австрии, набрав 39 очков в 31 матче.