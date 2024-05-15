Ювентус нацелился на одного из лидеров Жироны

«Ювентус» проявляет интерес к одному из лидеров «Жироны», Савио Марейре. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Нынешний сезон Савио проводит в «Жироне» в аренде. Права на 20-летнего бразильского вингера принадлежат другому клубу City Group, французскому «Труа». На игрока уже положил глаз «Манчестер Сити».

Савио стал одним из главных открытий нынешнего сезона в Испании. На его счету 10 голов и 9 ассистов в 39 матчах за «Жирону» во всех турнирах. Трансферная стоимость бразильца составляет 40 миллионов евро.