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  4. Ювентус нацелился на одного из лидеров Жироны
Италия
15 мая 2024, 15:05 |
543
0

Ювентус нацелился на одного из лидеров Жироны

Савио может продолжить карьеру в Серии А

15 мая 2024, 15:05 |
543
0
Ювентус нацелился на одного из лидеров Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

«Ювентус» проявляет интерес к одному из лидеров «Жироны», Савио Марейре. Об этом сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Нынешний сезон Савио проводит в «Жироне» в аренде. Права на 20-летнего бразильского вингера принадлежат другому клубу City Group, французскому «Труа». На игрока уже положил глаз «Манчестер Сити».

Савио стал одним из главных открытий нынешнего сезона в Испании. На его счету 10 голов и 9 ассистов в 39 матчах за «Жирону» во всех турнирах. Трансферная стоимость бразильца составляет 40 миллионов евро.

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Ювентус Жирона Труа Манчестер Сити
Олег Дидух Источник: La Gazzetta dello Sport
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