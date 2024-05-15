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  4. Николай ПАВЛОВ: «Ворскла должна отблагодарить Чеснакова»
Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 15:06 |
433
0

Николай ПАВЛОВ: «Ворскла должна отблагодарить Чеснакова»

Бывший главный тренер «Ворсклы» рассказал о преданности защитника

15 мая 2024, 15:06 |
433
0
Николай ПАВЛОВ: «Ворскла должна отблагодарить Чеснакова»
Николай Павлов

Бывший главный тренер полтавской «Ворсклы» Николай Павлов рассказал о преданности защитника Владимира Чеснакова:

«Скоро будет заканчивать карьеру Володя Чеснаков. Он единственный игрок, который остался в «Ворскле» с моих времен, и точно заслужил этот приз (25 тыс. долларов – прим.). Если ему этот приз не вручат, то это будет очень несправедливо и некрасиво. Хоть Константин Валентинович Жеваго сейчас не в Украине, но, думаю, ему надо об этом напомнить через СМИ. Таких порядочных людей и футболистов, как Чеснаков, я в своей тренерской карьере встречал очень мало. Расскажу один случай, чтобы Вы поняли, что я имею в виду.

Когда я работал в ФК «Мариуполь», то хотел пригласить Чеснакова к себе в команду. Я попросил у президента клуба двух игроков: взять в аренду из «Шахтера» Чижова и купить у «Ворсклы» Чеснакова, ведь у него был контракт. Вопрос уже был согласован.

Я знал зарплату Володи в «Ворскле» и пообещал ему как минимум вдвое большую в ФК «Мариуполь». Но Чеснаков взял сутки на размышления, потом мне позвонил и сказал: «Николай Петрович, вы же сами нас учили, чтобы мы были патриотами „Ворсклы“. Я сколько лет в клубе, поэтому я остаюсь». Я всегда получал футболистов, которых хотел. Чеснаков мне единственный отказал. Знаю, что его хотели подписать многие клубы, в частности запорожский «Металлург», когда там было хорошее финансирование, но Чеснаков всем отказал ради «Ворсклы».

Поэтому «Ворскла» должна отблагодарить Чеснакова, сделать ему царский приз и дать место в тренерском штабе. Он это заслужил. Когда закончил Сачко, мы его поставили тренером в U-19, Гене Медведеву тоже нашли место в штабе команды. В этом плане я всегда дорожил своими ветеранами. Скоро узнаем, как поступят с Чеснаковым».

Ранее Николай Павлов рассказал о самой большой премии за победу в Кубке Украины 2009 года.

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Николай Павлов Владимир Чеснаков Константин Жеваго премиальные финансы
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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