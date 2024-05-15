Реал заплатит Челси за финал ЛЧ. Сколько и причем тут Эден Азар?

Выход мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов, в котором он 1 июня сыграет в Лондоне с «Боруссией» Дортмунд, принесет «Челси» финансовый бонус.

Виновником выплаты станет бельгийский полузащитник Эден Азар, который уже завершил карьеру. Ннесмотря на досрочное расторжение контракта Азара с «Реалом» в конце прошлого сезона, дополнительные условия перехода бельгийца из «Челси» остаются в силе.

Таким образом, «Реал» за выход в финал Лиги чемпионов нынешнего сезона заплатит «Челси» бонус в размере примерно 5 млн фунтов.

Напомним, Эден Азар перешел из «Челси» в «Реал» летом 2019 года. Сумма его трансфера составила 115 млн евро без учета бонусов. В октябре 2023-го бельгиец объявил о завершении карьеры.