Буковина нашла еще одного кандидата на пост главного тренера

Sport.ua уже сообщал, что главным претендентом на должность главного тренера перволиговой «Буковины» в новом сезоне является нынешний рулевой «Полесья» Сергей Шищенко.

Но не исключено, что ему предложат остаться работать в структуре полесского клуба.

По имеющейся информации, в таком случае буковинцы планируют расширить поиск и еще одним потенциальным кандидатом стал Валерий Кривенцов, который в прошлом году возглавлял «Зарю». С ним руководство ФК «Буковина» уже провело переговоры.

Также черновицкий клуб проинформирует ПФЛ о желании заявить «Буковину-2» для участия в новом сезоне во второлиговом первенстве Украины.

Сейчас до завершения текущего первенства обязанности главного тренера «Буковины» после увольнения Андрея Мельничука исполняет спортивный директор Григорий Чурилов.

Ранее мы сообщали, что руководство черновицкой «Буковины» интересуется двумя игроками «Днепра-1». Речь идет о Сергее Горбунове и Игоре Когуте.