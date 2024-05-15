Андрей ПОНЕДЕЛЬНИК: «Нам не хватило фарта»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Полесья»
Защитник «Кривбасса» Андрей Понедельник прокомментировал поражение от житомирского «Полесья» (0:1) в матче 28-го тура УПЛ.
– Моменты, чтобы забить, у «Кривбасса» были. Чего все же не хватило?
– Считаю, не хватило фарта, мастерства в завершающей стадии. Не хочется жаловаться, что играли этот матч два дня. Ведь обе команды были в одинаковых условиях. Не было последней передачи, финального точного удара. К сожалению, имеем такой результат.
– После этого тура «Кривбасс» получил бронзовые награды. Это историческое достижение для нашего Клуба. Какие эмоции по этому поводу?
– Все очень счастливы. Футболисты, тренеры, руководство. Это очень высокий результат для нашей команды. Продолжим прогрессировать, развиваться в профессиональном плане и двигаться дальше. Впереди – два заключительных тура. И хотя шансов на серебро уже нет, надо побеждать в двух матчах, чемпионат продолжается. Эта бронза – для наших болельщиков и для бойцов, которые являются нашими фанатами и защищают Украину на передовой. Хочу поблагодарить их за Независимую Украину.
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