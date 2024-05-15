Названы лучший футболист и тренер 28-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 28-го тура чемпионата Украины.

Лучшим футболистом признан полузащитник Георгий Судаков, который набрал 41.8% голосов болельщиков. Лучшим тренером стал Желько Любенович, за которого проголосовали 34% фанатов.

Георгий Судаков в 28-м туре играл против «Динамо». Его команда одержала победу - 1:0, а сам футболист отметился 1 забитым мячом (с пенальти).

«Минай» под руководством Желько Любеновича одержал волевую победу над «Ворсклой» (3:2), чем добавил себе шансов на выживание в УПЛ.