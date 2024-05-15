Названы лучший футболист и тренер 28-го тура УПЛ
Лучшими признаны Георгий Судаков и Желько Любенович
Украинская Премьер-лига назвала лучших игрока и тренера по итогам 28-го тура чемпионата Украины.
Лучшим футболистом признан полузащитник Георгий Судаков, который набрал 41.8% голосов болельщиков. Лучшим тренером стал Желько Любенович, за которого проголосовали 34% фанатов.
Георгий Судаков в 28-м туре играл против «Динамо». Его команда одержала победу - 1:0, а сам футболист отметился 1 забитым мячом (с пенальти).
«Минай» под руководством Желько Любеновича одержал волевую победу над «Ворсклой» (3:2), чем добавил себе шансов на выживание в УПЛ.
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