Источник: победителя Кубка Украины будет награждать Ребров
Вице-президент будет представлять УАФ как организатора соревнований
Победителя Кубка Украины 2023/24 будет награждать главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент Украинской ассоциации футбола Сергей Ребров, сообщает журналист Игорь Бурбас.
По информации источника, именно он сегодня будет представлять УАФ как организатора соревнований.
Отмечается, что президент УАФ Андрей Шевченко будет отсутствовать на финальном матче, ведь уже 2 недели находится за границей. 15 мая он посетит Совет ФИФА в Бангкоке, который предшествует Конгрессу организации 17 мая.
Финал Кубка Украины между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером» состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.
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