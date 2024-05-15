Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: победителя Кубка Украины будет награждать Ребров
Кубок Украины
15 мая 2024, 12:15 |
185
0

Источник: победителя Кубка Украины будет награждать Ребров

Вице-президент будет представлять УАФ как организатора соревнований

15 мая 2024, 12:15 |
185
0
Источник: победителя Кубка Украины будет награждать Ребров
УАФ. Сергей Ребров

Победителя Кубка Украины 2023/24 будет награждать главный тренер национальной сборной Украины и вице-президент Украинской ассоциации футбола Сергей Ребров, сообщает журналист Игорь Бурбас.

По информации источника, именно он сегодня будет представлять УАФ как организатора соревнований.

Отмечается, что президент УАФ Андрей Шевченко будет отсутствовать на финальном матче, ведь уже 2 недели находится за границей. 15 мая он посетит Совет ФИФА в Бангкоке, который предшествует Конгрессу организации 17 мая.

Финал Кубка Украины между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером» состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.

По теме:
Сергей КРАВЧЕНКО: «Очевидно, что фаворитом финала является Шахтер»
Названы лучший футболист и тренер 28-го тура УПЛ
Шахтер предложил 10 млн евро за бразильца. Им интересуется краснодар
Сергей Ребров Игорь Бурбас Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Украинская ассоциация футбола Андрей Шевченко
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Футбол | 15 мая 2024, 07:01 10
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов

Астон Вилла не опустится ниже 4-го места после поражения Тоттенхэма в матче с Ман Сити

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая
Футбол | 15 мая 2024, 11:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Футбол | 14.05.2024, 16:16
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 15.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Футбол | 15.05.2024, 10:35
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Ворскла – Шахтер. Прогноз и анонс на финал Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
15.05.2024, 06:55
Футбол
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
14.05.2024, 18:12
Бокс
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
Лопесу пришлось оправдываться за поражение от Камбососа после победы Ломы
13.05.2024, 10:07 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
14.05.2024, 23:51
Хоккей
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
13.05.2024, 18:29 1
Бокс
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед лидеров, поражения Ман Юнайтед и ничьей Ливерпуля
14.05.2024, 12:00 2
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 31
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем