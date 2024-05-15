Сергей КРАВЧЕНКО: «Очевидно, что фаворитом финала является Шахтер»

Бывший полузащитник полтавской «Ворсклы» Сергей Кравченко поделился ожиданиями от финала Кубка Украины 2023/24, в котором его бывшая команда сыграет против донецкого «Шахтера»:

«Очевидно, что фаворитом является «Шахтер» – чемпион Украины, который демонстрирует наиболее качественную игру в этом году, но это – финал, и все может случиться.

Форма «Ворсклы»? Думаю, что они собирались обыграть «Минай», все равно гарантировать себе место в УПЛ и спокойно готовиться к финалу, но «Минай» немного испортил им настроение и турнирное положение. Противопоставить «горнякам» они могут сумасшедшую самоотдачу. Если фарт будет на стороне полтавчан, тогда, может, что-то и получится. В последних матчах ворскляне уже наигрывали состав с пятью защитниками, считаю, что это делалось под «Шахтер», подготовка продолжалась.

Смотрел и вспоминаю финал 2009 года. Тем более, первые полгода в том сезоне играл за «Ворсклу», поэтому считаю, что наполовину заслужил эту победу, потому что играл до полуфинала, голы даже забивал. Сейчас немного другая ситуация, чем тогда. «Шахтер» был после победы в еврокубке, потратил все силы и эмоции в финале Кубка УЕФА. Да и не было такой разницы в силе команд, как сейчас.

«Ворскла» во многих играх теряла очки, проигрывала, хотя заслуживала большего. Сергей Долганский – это легенда клуба, надо дать ему время и все будет хорошо. Такие люди и должны работать в команде, которые играли за нее и для кого эта эмблема не пустое место. Поэтому я считаю, что Долганский вместе со своим тренерским штабом на своем месте.

Будет преимущество «Шахтера» во владении мячом. «Ворскла» будет в низком блоке, надеяться на контратаки и стандарты. «Шахтер» сейчас очень уверенно играет, плюс они сейчас в отличном настроении, стали чемпионами, идут одни победы, поэтому «Ворскле» будет очень трудно. Желаю им удачи, хотя считаю, что все завершится победой «Шахтера» в основное время».

Финал Кубка Украины между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером» состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.