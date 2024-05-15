Бывший главный тренер «Ворсклы» Николай Павлов рассказал о самой большой премии за победу в Кубке Украины 2009 года:

«Когда мы выиграли кубок, у «Ворсклы» был почетный президент Константин Жеваго и президент Олег Бабаев. Олег Мейданович был всегда рядом с командой, а с Жеваго мы встречались раз в месяц. Он летал на наши игры, когда мы играли в Суперкубке и в Лиге Европы, заходил в раздевалку, общался с ребятами. Как главный тренер, я вышел к Жеваго с предложением – отметить футболистов, которые завоевали кубок.

Условие было такое, чтобы футболисты, которые будут заканчивать карьеру в Украине, получили какой-то ценный приз. Я предложил машину марки «Мерседес». Поскольку у кого-то уже были машины, мы приняли такое решение, и это было в уставе клуба заложено: каждому футболисту и тренеру, которые заканчивают карьеру в «Ворскле», будут вручать «Мерседес» или 25 тысяч долларов. Все футболисты, которые стали обладателями Кубка, получили эти призы. То есть те, кто провел более 50% матчей, а не просто вышел в одной игре.

Помню, когда Величко, Сачко и Есин уходили, мы делали им проводы и всем вручили эти призы. Еще трем футболистам Бабаев на какой-то игре вручил по 25 тысяч долларов. У меня были свои контракты с ними. Они меня лучше отблагодарили, чем футболистов. Намного больше денег дали, премию выписали. Вознаградили всех за победу достойно, так больше никого и никогда не вознаграждали.

Потом я ушел из этого клуба, Долганский покинул клуб. Сейчас интересная история – он уже главный тренер этой команды. Тогда ему не дали вознаграждения за кубковый матч. Находясь в Мариуполе, я позвонил Олегу Мейдановичу и сказал, что мы забыли о Долганском: «Если вы не заплатите ему, я также не бедный человек и могу отблагодарить его этой суммой. Мы не должны оставить его незамеченным». Он у нас здорово провел все игры, был капитаном команды. Бабаев из своих личных денег отблагодарил Долганского за то, что он был таким капитаном и не один раз выручил нас».

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