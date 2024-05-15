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  4. Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер – фаворит финала, все говорит в их пользу»
Кубок Украины
15 мая 2024, 11:13 |
58
0

Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер – фаворит финала, все говорит в их пользу»

Бывший нападающий «Шахтера» поделился ожиданиями от финала Кубка Украины

15 мая 2024, 11:13 |
58
0
Андрей ВОРОБЕЙ: «Шахтер – фаворит финала, все говорит в их пользу»
Андрей Воробей

Бывший нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей поделился ожиданиями от финала Кубка Украины 2023/24, в котором его бывшая команда сыграет против полтавской «Ворсклы»:

«Донецкий «Шахтер» – фаворит финала, все говорит в их пользу.

Кубок Украины – всего одна игра, и в футболе все бывает. Любая команда может удивить. «Ворскла» может, в свою очередь, показать характер, поставить автобус, как говорят некоторые эксперты, и искать свой шанс в контратаке.

Повторение 2009 года? Сейчас, думаю, такого уже не будет. Не будет болельщиков, потому что есть ограничения. Поддержки у команд не будет. Да и состав у «Ворсклы» был тогда сильнее, даже при понимании, каким звездным был «Шахтер» у Луческу. Может случиться что угодно: свой какой-то один гол ворскляне могут найти и победить, но в это я не верю.

Что касается «Ворсклы», не скажу, что это полный провал, но сезон неудачный. Даже несмотря на первый за несколько лет выход в финал кубка.

«Шахтер» будет играть первым номером, контролировать игру. Полтавчане будут играть по сопернику, организованно обороняться и искать свои моменты. Финальный счет, думаю, будет 2:0 в пользу Шахтера».

Финал Кубка Украины между полтавской «Ворсклой» и донецким «Шахтером» состоится 15 мая в 19:00 по киевскому времени.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Ворскла Полтава Ворскла - Шахтер Андрей Воробей
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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