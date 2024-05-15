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  4. Анастасия Соболева – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 мая 2024, 10:21 |
47
0

Анастасия Соболева – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Парме

15 мая 2024, 10:21 |
47
0
Анастасия Соболева – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Соболева

15 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия).

В матче первого раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Юле Нимаер (№105 WTA) или Анкиты Райны (№269 WTA).

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смотреть онлайн Анастасия Соболева WTA Парма Зейнеп Сонмез
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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