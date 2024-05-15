Анастасия Соболева – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 мая украинская теннисистка Анастасия Соболева (№260 WTA) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Парме (Италия).

В матче первого раунда основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Зейнеп Сонмез из Турции (№163 WTA). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Юле Нимаер (№105 WTA) или Анкиты Райны (№269 WTA).

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