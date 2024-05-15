Двух теннисистов забанили за договорные матчи, одного из них – пожизненно
Алехандро Мендоза Креспо еще и получил штраф в размере 250 000 долларов США
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) забанило двух игроков за договорные матчи.
Алехандро Мендоза Креспо получил пожизненную дисквалификацию теннис из-за 20 нарушений, а Хорхе Панта Эррерос – трехлетнюю дисквалификацию за четыре нарушения. Санкции были наложены после формального слушания в марте и вступили в силу с апреля. Игроки получили также штрафы – 250 000 долларов США и 10 000 долларов соответственно.
Самой высокой позицией в рейтинге ATP Мендосы была 741-я строчка, Панты – 447-я.
Это связано с уголовным производством в Бельгии, где лидер синдиката получил пятилетнее заключение. Всего за дело в Бельгии наказание получили 25 человек. Также ITIA опубликовала отчет, по которому наблюдается увеличение количества сигналов о возможной коррупции, в частности, в теннисе.
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