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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 05:23 | Обновлено 15 мая 2024, 05:48
161
0

ВИДЕО. Воспитанники Сокола посетили стадион Динамо им. Лобановского

Юные спортсмены познакомились с секретами дружественного клуба

15 мая 2024, 05:23 | Обновлено 15 мая 2024, 05:48
161
0
ВИДЕО. Воспитанники Сокола посетили стадион Динамо им. Лобановского
ФК Динамо

Дети, занимающиеся хоккеем в школе столичного «Сокола», посетили стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского.

Юные спортсмены познакомились с секретами дружеского клуба.

Тренер хоккейной школы Денис Вовк отметил, что ребятам было очень интересно.

ВИДЕО. Воспитанники Сокола посетили стадион Динамо им. Лобановского

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Николай Степанюк Источник: ФК Динамо Киев
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