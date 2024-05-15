Украина. Премьер лига15 мая 2024, 05:23 | Обновлено 15 мая 2024, 05:48
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ВИДЕО. Воспитанники Сокола посетили стадион Динамо им. Лобановского
Юные спортсмены познакомились с секретами дружественного клуба
15 мая 2024, 05:23 | Обновлено 15 мая 2024, 05:48
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Дети, занимающиеся хоккеем в школе столичного «Сокола», посетили стадион «Динамо» им. Валерия Лобановского.
Юные спортсмены познакомились с секретами дружеского клуба.
Тренер хоккейной школы Денис Вовк отметил, что ребятам было очень интересно.
ВИДЕО. Воспитанники Сокола посетили стадион Динамо им. Лобановского
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