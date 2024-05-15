В Черновцах будет усиление. Буковина интересуется двумя игроками Днепра-1

В Черновцах в летнее межсезонье планируют усиление для Буковины с целью выхода в УПЛ в следующем сезоне.

Руководство черновицкой Буковины интересуется двумя игроками Днепра-1.

Речь идет о Сергее Горбунове и Игоре Когуте. У обоих по окончании сезона заканчиваются контракты.

В текущем сезоне 30-летний хавбек Сергей Горбунов сыграл 16 матчей в УПЛ.

В активе 28-летнего полузащитника Игоря Когута – 9 поединков и 1 гол в сезоне УПЛ.