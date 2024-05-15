Украина. Первая лига15 мая 2024, 05:12 | Обновлено 15 мая 2024, 05:40
484
0
В Черновцах будет усиление. Буковина интересуется двумя игроками Днепра-1
У Сергея Горбунова и Игоря Когута в конце сезона заканчиваются контракты
15 мая 2024, 05:12 | Обновлено 15 мая 2024, 05:40
484
0
В Черновцах в летнее межсезонье планируют усиление для Буковины с целью выхода в УПЛ в следующем сезоне.
Руководство черновицкой Буковины интересуется двумя игроками Днепра-1.
Речь идет о Сергее Горбунове и Игоре Когуте. У обоих по окончании сезона заканчиваются контракты.
В текущем сезоне 30-летний хавбек Сергей Горбунов сыграл 16 матчей в УПЛ.
В активе 28-летнего полузащитника Игоря Когута – 9 поединков и 1 гол в сезоне УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 мая 2024, 02:55 0
14 мая «красно-белые» уступили «Вильярреалу» со счетом 0:1 в поединке 36-го тура Ла Лиги
Футбол | 15 мая 2024, 01:00 10
Артем Довбик теперь рискует проиграть гонку голеадоров Ла Лиги Джуду Беллингему
Футбол | 14.05.2024, 10:01
Футбол | 14.05.2024, 07:30
Футбол | 14.05.2024, 07:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.05.2024, 07:37 1
13.05.2024, 08:01 14
13.05.2024, 06:22 3
13.05.2024, 20:52 25
13.05.2024, 07:01 3
13.05.2024, 16:33 6
14.05.2024, 01:50 49
Теннис