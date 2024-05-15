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  4. В Черновцах будет усиление. Буковина интересуется двумя игроками Днепра-1
Украина. Первая лига
15 мая 2024, 05:12 | Обновлено 15 мая 2024, 05:40
484
0

В Черновцах будет усиление. Буковина интересуется двумя игроками Днепра-1

У Сергея Горбунова и Игоря Когута в конце сезона заканчиваются контракты

15 мая 2024, 05:12 | Обновлено 15 мая 2024, 05:40
484
0
В Черновцах будет усиление. Буковина интересуется двумя игроками Днепра-1
fcdnipro.com

В Черновцах в летнее межсезонье планируют усиление для Буковины с целью выхода в УПЛ в следующем сезоне.

Руководство черновицкой Буковины интересуется двумя игроками Днепра-1.

Речь идет о Сергее Горбунове и Игоре Когуте. У обоих по окончании сезона заканчиваются контракты.

В текущем сезоне 30-летний хавбек Сергей Горбунов сыграл 16 матчей в УПЛ.

В активе 28-летнего полузащитника Игоря Когута – 9 поединков и 1 гол в сезоне УПЛ.

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Буковина Черновцы Днепр-1 Сергей Горбунов Игорь Когут трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины
Николай Степанюк Источник: Фан-сайт ФК Днепр
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