ГУТЦАЙТ: «Будем надеяться, что всех игроков клубы отпустят на Олимпиаду»

Молодежная сборная Украины по футболу U-23 летом во Франции впервые в истории примет участие в Олимпиаде.

Президент НОК Вадим Гутцайт, ранее проведший встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко, ответил на вопрос, на что способна украинская молодежная команда и попытается ли НОК повлиять на украинские клубы, чтобы они отпустили игроков на Олимпиаду:

«Я всегда ожидаю наших спортсменов победы. У нас молодая и амбициозная команда. Проблема лишь в том, что Олимпиада проходит тогда, когда игроки могут быть нужны своим клубам. У них параллельно может быть квалификация на еврокубки.

Будем надеяться, что всех игроков клубы отпустят. Я понимаю, что Олимпийские игры – это не футбольные соревнования, но во время войны важно, чтобы мы показали свою силу на Олимпиаде.

Хочу, чтобы президенты клубов поняли политическую составляющую этого вопроса. Мы верим в то, что они приедут в полном составе и продемонстрируют свою лучшую игру».