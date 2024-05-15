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Молодежные турниры
15 мая 2024, 04:35 | Обновлено 15 мая 2024, 04:49
21
0

ГУТЦАЙТ: «Будем надеяться, что всех игроков клубы отпустят на Олимпиаду»

Молодежная сборная Украины U-23 впервые в истории примет участие в ОИ

15 мая 2024, 04:35 | Обновлено 15 мая 2024, 04:49
21
0
ГУТЦАЙТ: «Будем надеяться, что всех игроков клубы отпустят на Олимпиаду»
Левый берег. Вадим Гутцайт

Молодежная сборная Украины по футболу U-23 летом во Франции впервые в истории примет участие в Олимпиаде.

Президент НОК Вадим Гутцайт, ранее проведший встречу с президентом УАФ Андреем Шевченко, ответил на вопрос, на что способна украинская молодежная команда и попытается ли НОК повлиять на украинские клубы, чтобы они отпустили игроков на Олимпиаду:

«Я всегда ожидаю наших спортсменов победы. У нас молодая и амбициозная команда. Проблема лишь в том, что Олимпиада проходит тогда, когда игроки могут быть нужны своим клубам. У них параллельно может быть квалификация на еврокубки.

Будем надеяться, что всех игроков клубы отпустят. Я понимаю, что Олимпийские игры – это не футбольные соревнования, но во время войны важно, чтобы мы показали свою силу на Олимпиаде.

Хочу, чтобы президенты клубов поняли политическую составляющую этого вопроса. Мы верим в то, что они приедут в полном составе и продемонстрируют свою лучшую игру».

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Вадим Гутцайт Олимпийские игры 2024 НОК Украины сборная Украины по футболу U-23 футбол на Олимпиаде
Николай Степанюк Источник: Левый берег
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