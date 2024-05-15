Украина. Премьер лига15 мая 2024, 04:23 | Обновлено 15 мая 2024, 04:37
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Черноморец изучает возможность подписания двух опытных игроков Днепра-1
Моряки заинтересованы в услугах Руслана Бабенко и Александра Филиппова
15 мая 2024, 04:23 | Обновлено 15 мая 2024, 04:37
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Одесский «Черноморец» изучает возможность подписания двух игроков «Днепра-1».
Моряки заинтересованы в услугах Руслана Бабенко и Александра Филиппова.
У обоих игроков подходят к концу сроки действия трудового соглашения с «Днепром-1».
В текущем сезоне 31-летний хавбек Руслан Бабенко сыграл 24 матча УПЛ и забил 1 гола.
В активе 31-летнего форварда Александра Филиппова – 21 поединок и 8 голов в сезоне УПЛ.
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