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Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 04:23 | Обновлено 15 мая 2024, 04:37
120
0

Черноморец изучает возможность подписания двух опытных игроков Днепра-1

Моряки заинтересованы в услугах Руслана Бабенко и Александра Филиппова

15 мая 2024, 04:23 | Обновлено 15 мая 2024, 04:37
120
0
Черноморец изучает возможность подписания двух опытных игроков Днепра-1
fcdnipro.com

Одесский «Черноморец» изучает возможность подписания двух игроков «Днепра-1».

Моряки заинтересованы в услугах Руслана Бабенко и Александра Филиппова.

У обоих игроков подходят к концу сроки действия трудового соглашения с «Днепром-1».

В текущем сезоне 31-летний хавбек Руслан Бабенко сыграл 24 матча УПЛ и забил 1 гола.

В активе 31-летнего форварда Александра Филиппова – 21 поединок и 8 голов в сезоне УПЛ.

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Николай Степанюк Источник: Фан-сайт ФК Днепр
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