Черноморец изучает возможность подписания двух опытных игроков Днепра-1

Одесский «Черноморец» изучает возможность подписания двух игроков «Днепра-1».

Моряки заинтересованы в услугах Руслана Бабенко и Александра Филиппова.

У обоих игроков подходят к концу сроки действия трудового соглашения с «Днепром-1».

В текущем сезоне 31-летний хавбек Руслан Бабенко сыграл 24 матча УПЛ и забил 1 гола.

В активе 31-летнего форварда Александра Филиппова – 21 поединок и 8 голов в сезоне УПЛ.