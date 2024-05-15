Кто рассудит финал Кубка Украины между Ворсклой и Шахтером?
Финальную игру Кубка 15 мая в 19:00 в Ровно обслужит Виталий Романов
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч Кубка Украины 2023/24.
Финальную игру Кубка, которая пройдет 15 мая в 19.00 в Ровно, будет обслуживать главный арбитр Виталий Романов.
Кубок Украины 2023/24. Финал. 15.05.2024
19:00. Ворскла – Шахтер. Ровно. Стадион Авангард
Арбитр – Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра – Шлончак С. М. (Черкассы), Высоцкий В. А. (Запорожье), четвертый арбитр – Шандор А. А. (Львов), резервный арбитр – Стрелецкая М. С. (Сумы), наблюдатель арбитража – Дердо В. Г. (Черноморск).
Арбитр ВАА – Деревинский А. О. (Хмельницкий), ассистент ВАА – Ермоленко Р. М. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Овчар М. М. (Калуш). Делегат УАФ – Бабий В. Д. (Житомир). Ассистент делегата УАФ – Радушинский В. М. (Житомир).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок за абсолют пройдет вечером 18 мая в саудовском Эр-Рияде
Кепа может перейти в «Атлетико» или «Валенсию»