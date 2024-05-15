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Кубок Украины
15 мая 2024, 02:31 | Обновлено 15 мая 2024, 02:48
39
0

Кто рассудит финал Кубка Украины между Ворсклой и Шахтером?

Финальную игру Кубка 15 мая в 19:00 в Ровно обслужит Виталий Романов

15 мая 2024, 02:31 | Обновлено 15 мая 2024, 02:48
39
0
Кто рассудит финал Кубка Украины между Ворсклой и Шахтером?
УАФ. Виталий Романов

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на финальный матч Кубка Украины 2023/24.

Финальную игру Кубка, которая пройдет 15 мая в 19.00 в Ровно, будет обслуживать главный арбитр Виталий Романов.

Кубок Украины 2023/24. Финал. 15.05.2024

19:00. Ворскла – Шахтер. Ровно. Стадион Авангард

Арбитр – Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра – Шлончак С. М. (Черкассы), Высоцкий В. А. (Запорожье), четвертый арбитр – Шандор А. А. (Львов), резервный арбитр – Стрелецкая М. С. (Сумы), наблюдатель арбитража – Дердо В. Г. (Черноморск).

Арбитр ВАА – Деревинский А. О. (Хмельницкий), ассистент ВАА – Ермоленко Р. М. (Чернигов), наблюдатель ВАА – Овчар М. М. (Калуш). Делегат УАФ – Бабий В. Д. (Житомир). Ассистент делегата УАФ – Радушинский В. М. (Житомир).

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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