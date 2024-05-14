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Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 22:27 | Обновлено 14 мая 2024, 22:34
840
0

Источник: молодой игрок Днепра-1 подписал контракт с Карпатами

Максим Мельниченко будет работать под руководством Мирона Маркевича

14 мая 2024, 22:27 | Обновлено 14 мая 2024, 22:34
840
0
Источник: молодой игрок Днепра-1 подписал контракт с Карпатами
СК Днепр-1. Максим Мельниченко

19-летний игрок «Днепра-1» Максим Мельниченко подписал предварительный контракт с львовскими «Карпатами», которую тренирует Мирон Маркевич.

Как сообщает источник, особенностью этого трансфера является то, что игрок, являющийся клиентом агентом Алексея Люндовского, лично договорился с компанией Глеба Корниенко и Глеба Платова.

Максим Мельниченко в текущем сезоне сыграл 2 матча УПЛ за основную команду «Днепра-1».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы Глеб Корниенко Глеб Платов Алексей Люндовский Мирон Маркевич футбольные агенты
Николай Степанюк Источник: Telegram
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