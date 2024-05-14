Источник: молодой игрок Днепра-1 подписал контракт с Карпатами

19-летний игрок «Днепра-1» Максим Мельниченко подписал предварительный контракт с львовскими «Карпатами», которую тренирует Мирон Маркевич.

Как сообщает источник, особенностью этого трансфера является то, что игрок, являющийся клиентом агентом Алексея Люндовского, лично договорился с компанией Глеба Корниенко и Глеба Платова.

Максим Мельниченко в текущем сезоне сыграл 2 матча УПЛ за основную команду «Днепра-1».