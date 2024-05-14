Испания14 мая 2024, 21:57 | Обновлено 14 мая 2024, 21:58
2722
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Сыграют ли украинцы? Известен состав Жироны на игру с Вильярреалом
Матч начнется в 23:00
14 мая 2024, 21:57 | Обновлено 14 мая 2024, 21:58
2722
1
Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».
Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи»
Наставник «Жироны» Мичел выбрал стартовый состав на этот матч. С первых минут сыграют украинские звезды каталонского клуба Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.
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