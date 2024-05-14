Сыграют ли украинцы? Известен состав Жироны на игру с Вильярреалом

Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи»

Наставник «Жироны» Мичел выбрал стартовый состав на этот матч. С первых минут сыграют украинские звезды каталонского клуба Артем Довбик и Виктор Цыганков.



Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.