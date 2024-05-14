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Испания
14 мая 2024, 21:57 | Обновлено 14 мая 2024, 21:58
2722
1

Сыграют ли украинцы? Известен состав Жироны на игру с Вильярреалом

Матч начнется в 23:00

14 мая 2024, 21:57 | Обновлено 14 мая 2024, 21:58
2722
1
Сыграют ли украинцы? Известен состав Жироны на игру с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи»

Наставник «Жироны» Мичел выбрал стартовый состав на этот матч. С первых минут сыграют украинские звезды каталонского клуба Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.

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Вильярреал Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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vruthiy-112
Потрібно було о 4-й ранку розпочати.!!! 
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